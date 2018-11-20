Команды со всей Беларуси соберет фестиваль КВН в Солигорске 23 ноября

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Областной фестиваль команд КВН "Кубок губернатора Минской области" пройдет 23 ноября во Дворце культуры Солигорска, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облисполкома.

"Впервые в истории кавээновского движения региона фестиваль приобрел открытый формат. За Кубок губернатора будут бороться 26 команд веселых и находчивых не только Минской области, но и из разных уголков Беларуси. Поэтому тема игры звучит как призыв Minsk Region check-in, либо, как говорит современная молодежь, "зачекинься" в Минской области", - отметили организаторы.

Участникам предстоит показать свои таланты, артистизм и креативность в конкурсе "Фристайл", а также пострелять шутками в конкурсе "Биатлон". Приятным бонусом станет то, что вести игру будет певец и телеведущий Георгий Колдун, а главным редактором фестиваля выступит пиар-менеджер телевизионной международной лиги международного союза КВН Алексей Светлов.

Организаторами фестиваля выступают Минский областной исполнительный комитет, Солигорский районный исполнительный комитет и Минская областная организация БРСМ.-0-