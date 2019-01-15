Комаровский рынок по средам предлагает минчанам скидки

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комаровский рынок в Минске сделал среду днем распродаж, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
О снижении цены покупатели могут узнать непосредственно на торговых местах, а также прочитать в сводной таблице на стенде у входа на крытый рынок.
Подробный гид по скидкам на 16 января также опубликован на сайте ГУПРа и самого рынка. В нем перечислены номера торговых мест, продавцы которых снизят цены на 20% на овощи, фрукты, зелень, кондитерские изделия, колбасу, сало, мясо, птицу и полуфабрикаты, специи, бакалейные товары, свежемороженую рыбу, молочные продукты, товары для животных, косметику, цветы, соления, мед и сухофрукты.
Также можно найти перечень скидочных мест в ТЦ "Купаловский", где в эту среду дешевле продают косметику, парфюмерию, сувениры, книги, игрушки, шарфы и головные уборы, а также на Курасовщинском рынке, где отдельные торговцы предложат по сниженным ценам одежду и обувь, детские игрушки, орехи и сухофрукты.
Среда выбрана в качестве дня распродаж, чтобы привлечь больше покупателей - обычно в этот день торговля наименее активная.-0-
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