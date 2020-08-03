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03 августа 2020, 17:47

Комбайнеры-тысячники: дочка-студентка помогает отцу убирать урожай в Берестовицком районе

Новости темы " Уборочная кампания"
На уборке урожая определились два молодежных экипажа-двухтысячника
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3 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Семейный экипаж из Берестовицкого района, в котором вместе с отцом трудится дочка-студентка, намолотил более 1 тыс. т зерна. Передовиков уборочной сегодня чествовали прямо в поле, передает корреспондент БЕЛТА.

В РУСП "Массоляны" сегодня завершили уборку зерновых - первыми в районе. Результат достойный - урожайность более 63 ц/га, валовой сбор превысил 4,6 тыс. т. В поле работали пять комбайнов, экипажи трех стали тысячниками. Поздравления принимал, наверное, самый необычный из них, ведь помощником у опытного комбайнера Александра Максимика в этом году была 20-летняя дочь Елена. Семейный подряд суммарно намолотил более 1,1 тыс. т. В своей категории - а работает семья на комбайне "Палессе GS10" - они и одни из лидеров в районе.

Для механизатора это уже 20-я по счету уборочная, а для его дочери - первая. Сейчас она на каникулах, закончила третий курс филфака ГрГУ им. Янки Купалы.

"Я с детства прибегала к отцу в поле посмотреть, как он работает. А в этом году решилась поработать вместе с ним. Конечно, на первых порах было тяжело, потом уже вошла в этот ритм", - рассказывает девушка. Обязанностей, подчеркивает она, немало: помогать повесить или снять жатку, помыть, продуть, обслужить комбайн, смазать при необходимости. Порой приходилось и с серпом в руках выходить, чтобы помочь убрать полеглые колосья.

Девушка признается, что серьезно уставала. Зато пришло понимание, что хлеб никогда не бывает легким. Трудились чуть более двух недель практически без выходных. Свободные дни бывали лишь при плохой погоде.

"Но о том, что пошла на такую работу, уж точно не жалею. Если все получится, то и в следующем году обязательно попрошусь в помощницы к отцу", - улыбается девушка. Деньги, заработанные на уборочной, она планирует потратить на свадьбу. Торжества запланированы на сентябрь.

Высоко оценивает вклад помощницы в итоговый результат и Александр Максимик. "С родным человеком всегда легче работать. Понимаем друг друга с полуслова. Да и сама по себе дочка активная, работящая, поэтому и вопросов не возникало. Урожай хороший, к тому же, бывало, в день по 100 т и более намолачивали. Поэтому и настроение отличное", - отмечает комбайнер. Он, к слову, скоро пересядет за руль трактора, будет работать на вспашке, готовить основу для урожая будущего года.

Передовиков в поле чествовали представители отраслевого профсоюза. В качестве награды - грамоты и денежная премия.

"Высокие результаты в работе свидетельствуют о профессиональном подходе к делу. Ваш экипаж стал примером преемственности поколений", - отметила заместитель председателя областной профсоюзной организации Белорусского профсоюза работников АПК Марина Арцыман. Она подчеркнула, что профсоюзы традиционно поздравляют всех комбайнеров-передовиков жатвы с высокими результатами работы. Ценные подарки и дипломы получают также водители, задействованные в уборке, работники зерносушильных комплексов, молодежные и семейные экипажи. На эти цели уже направлено более Br13 тыс.

Кроме того, в центре внимания профсоюзов охрана труда, техника безопасности, создание достойных условий для работы, отдыха, обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и, что актуально сегодня, дезинфицирующими средствами. Мониторинг всех хозяйств был проведен накануне уборочной. Где это было нужно, профсоюзы помогли с закупкой необходимых вещей.

В Гродненской области жатва уже достигла экватора. Все больше в хозяйствах и тех, кто добился значимых результатов в работе. Например, более 90 экипажей преодолели тысячный рубеж по намолоту, среди водителей, задействованных на отвозе зерна, более 100 тысячников. Есть среди передовиков и молодежные, и семейные экипажи.-0-

Фото Леонида Щеглова

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Теги
Гродненская область сельское хозяйство уборочная
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