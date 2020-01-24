Комфорт для всех: как будет развиваться Гродно

Если вы не бывали в одном из древнейших и красивейших городов страны несколько лет, то наверняка удивитесь произошедшим там переменам.

Речь и о новых жилых кварталах, важных социальных объектах, дорогах и похорошевшей центральной части Гродно. Теперь невозможно представить старинные улочки без иностранцев. Город становится одним из центров туризма страны, активно развиваются в нем сферы услуг и гостеприимства.

В беседе с корреспондентом "7 дней" председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой рассказал о стремлении к оптимальному городу, в котором каждому комфортно жить, работать, вести дела и отдыхать.

- Гродно дважды, в 2017 и 2019 годах, был признан лучшим областным центром для ведения бизнеса. В чем секрет?

- Главная задача власти - решать возникающие вопросы, касающиеся всех сфер жизни города. И бизнес не исключение. Считаю, что важно уделять внимание формированию благоприятной бизнес-среды: минимум согласований и проволочек, максимум возможностей для комфортного ведения дел.

Реальный сектор экономики Гродно работает успешно. Продукция наших предприятий известна далеко за его пределами. Товары, произведенные в Гродно, поставляются на рынки 87 стран. Причем география экспорта постоянно расширяется.

Важно, что успешно работают не только крупные предприятия. Более четверти налоговых поступлений в доходную часть бюджета города поступает от субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Интерес бизнеса к городу воплощается прежде всего в реализации инвестиционных проектов. Какие сферы в приоритете?

- Гродно - крупный промышленный центр. Это город большой химии и машиностроения, производства продуктов питания, деревообработки. Мы сохранили крупные заводы, их трудовые коллективы. Предприятия продолжают развиваться.

Среди значительных инвестиционных проектов отмечу строительство нового азотного комплекса на химическом гиганте ОАО "Гродно Азот". Приходит и крупная польская компания, занимающаяся производством мебели. Основным потребителем ее продукции является группа компаний IKEA. Запланированы к реализации и ряд других как крупных, так и небольших проектов.

Со стороны же руководства города важно стимулировать нанимателей, создающих новые рабочие места, оказывать им поддержку, в том числе обеспечить необходимыми квалифицированными кадрами.

- Туристы из других стран уже на протяжении нескольких лет могут посещать Гродно без визы. Сегодня на улицах постоянно слышна иностранная речь. Насколько популярен он у туристов?

- С октября 2016 года, когда был введен безвизовый въезд, такой возможностью воспользовались свыше 260 тыс. иностранцев. Большинство из них - из стран-соседок: Польши, Литвы, Латвии. Также в лидерах - туристы из Германии. А всего в Гродно побывали представители более чем 80 стран. И интерес растет. Например, за прошлый год приняли 136 тыс. безвизовых туристов. Город стал узнаваемым среди иностранцев. Многие возвращаются сюда или рекомендуют приехать в Гродно знакомым.

Безвиз принес и позитивные изменения в инфраструктуру. Появляются все новые смотровые площадки, музеи и развлекательные центры, расширяется календарь и палитра культурных мероприятий. Все это делается не только для гостей, но и для жителей.

В прошлом году, например, интерес у туристов вызвали фестиваль средневековой культуры "Мяжа", Биг-мини-фестиваль уличного искусства, праздничные мероприятия ко Дню города, Фестиваль сыра, шествие Дедов Морозов и многое другое. Одним из брендов Гродно стал Республиканский фестиваль национальных культур, который проводится раз в два года. Очередной пройдет летом 2020-го - ожидаем большое количество гостей.

Историческое наследие также привлекает туристов.

И знаковые объекты не остаются без внимания властей: завершилась реконструкция одного из старейших действующих храмов страны - Коложской церкви. Продолжаются работы по реконструкции Старого замка, исторического здания архива на площади Тизенгауза, других архитектурных памятников города.

- Экономический эффект от туризма заметен?

- Безусловно. Только за прошлый год, по официальной статистике, экспорт туристических услуг составил около $5 млн. В сфере гостеприимства и обслуживания заметно активизировался частный бизнес. Постоянно открываются новые лаунж-кафе, рестораны, бары, кофейни и другие объекты общепита, причем большинство из них оригинально подошли к составлению меню, предлагаемым клиентам услугам.

За время действия безвизового режима открыто десять гостиниц и хостелов. В 2020 году запланировано открытие еще семи. Среди них два апарт-отеля, хостел и четыре гостиницы. Все они расположены в центре города.

На реконструкции находится самая крупная гостиница города - "Гродно". После завершения строительных работ она получит название Echeng. С 8 по 14 этажи высотного здания будут отведены под 110 одноместных и двухместных номеров. Инвестором проекта является ООО "Торгово-промышленная корпорация "Цюань Шэн". В 2020 году откроет свои двери туристам после большого ремонта и гостиница "Беларусь".

Появление новых объектов влияет на улучшение туристического потенциала города, но это еще и новые рабочие места, и поступления налогов, и развитие экономики.

- Важно уделять внимание не только популярному у туристов центру города. Об уровне жизни зачастую судят по развитию социальной сферы.

- Этому направлению уделяется повышенное внимание. Строится немало жилья. При этом ставка сделана на то, чтобы и социальная инфраструктура не отставала. Например, активно застраивается район Грандичи на севере Гродно. В 2020 году здесь появится новый детский сад, начинается проектирование новой школы.

Кстати, для строительства жилья используются не только территории на окраинах. Активно вовлекаются в оборот бывшие территории воинских частей, расположенных в том числе и в центральной части Гродно. Один из таких жилых массивов создается в районе улицы Лидской. Здесь же планируется строительство торгового центра, детского сада с начальными классами средней школы, дополнительной транспортной инфраструктуры.

Среди других важных социальных объектов - строительство новой поликлиники на 650 посещений в смену в спальном районе Ольшанка. Работы начнутся в этом году.

Активно развивается и транспортная инфраструктура. За последние годы реконструированы несколько участков улиц, открыты новые городские магистрали. Реализуется один из важнейших проектов в этой сфере: начата реконструкция неиспользуемого ранее бывшего железнодорожного моста через Неман. Он станет автомобильным. А новая магистраль через этот мост свяжет жилые районы Вишневец и Ольшанку с трассой М6 и промышленной зоной в районе предприятия "Гродно Азот". Такое решение позволит существенно снизить нагрузку на другие городские улицы и три уже существующих моста через Неман.

Продолжается совершенствование системы общественного транспорта. Гродно стал первопроходцем в использовании так называемых бесконтактных троллейбусов. Такие машины могут двигаться в режиме электробуса, что позволяет открывать маршруты в новые жилые районы без строительства контактной сети. Парк такой техники расширяется. Этот подход эффективен не только с точки зрения экономики, но и экологии.

Если продолжить тему экологичного транспорта, то продолжим развитие в Гродно велосипедной инфраструктуры. Уже весной планируется запустить мобильный велопрокат (байкшеринг). Компания, организовавшая аналогичные услуги в Минске, первоначально представит пользователям около 250 велосипедов. Постепенно их количество увеличат. Будут создаваться новые велодорожки и маршруты. Один из них - международный. Он появится в рамках реализации трансграничного проекта и свяжет Гродно и польский город Сокулка. Протяженность маршрута - около 60 километров.

Сергей ГАВРИЦКИЙ

Наш ответ Илону Маску

Гродно стал первым белорусским городом, по улицам которого начали курсировать троллейбусы с автономным ходом, который обеспечивается накопителями электрической энергии. Сегодня на линию ежедневно выходят 15 таких машин. О плюсах в их эксплуатации и новых маршрутах рассказал корреспонденту "7 дней" директор УГП "Гродненское троллейбусное управление" Виктор Шарейко.

Троллейбус XXI века

Пять инновационных троллейбусов с большим запасом автономного хода модели 32100D совместного производства УП "Белкоммунмаш" и российской инжиниринговой компании Drive Electro 26 января 2017 года вышли на улицы города. Работать предстояло на новом маршруте № 20, который соединил два микрорайона областного центра - Девятовку и Вишневец.

На торжественное мероприятие по случаю открытия маршрута, на котором пассажиров перевозят троллейбусы нового поколения, прибыли гости со всех областей республики, а также представители из России, Украины и даже Японии. Спустя время во многих городах переняли опыт белорусских коллег. Так, инновационный пассажирский электротранспорт уже запустили в белорусских Гомеле и Витебске, российском Санкт-Петербурге и украинском Днепропетровске... В ближайшее время такие троллейбусы будут перевозить пассажиров и в Минске. Но тот факт, что первопроходцами в этом направлении стало именно УГП "Гродненское троллейбусное управление", войдет в историю развития электротранспорта в нашей стране.

- Последнее десятилетие в Гродно, как и по всей стране, активно велось строительство жилья: появились новые микрорайоны многоэтажной жилой застройки. При этом инфраструктура городского электрического транспорта не развивалась. Для этого требовалось строительство тяговых подстанций, а это крайне затратная часть мероприятий по развитию троллейбусного движения. Поэтому нам предстояло решить важную задачу: организовать маршруты, которые свяжут окраины с центром города, и пустить по ним троллейбусы, - рассказывает Виктор Шарейко. - Изучали мировой опыт использования электротранспорта с перспективой проецирования его и на Гродно. Таким образом вышли на московскую компанию Drive Electro, занимающуюся производством накопителей энергии, в том числе для электротранспорта. Лично общались с ее директором - российским ученым, профессором Сергеем Ивановым. Затем обратились на Белкоммунмаш, которое по специальному техническому заданию выполнило подготовку и доработку машины для установки модуля батарей. И уже спустя полгода в Сочи на выставке достижений Беларуси и России был продемонстрирован троллейбус с автономным ходом.

На пяти новых троллейбусах обновление парка городского пассажирского электрического транспорта в Гродно не закончилось. Так, к 45-летию деятельности предприятия поступило еще 10 единиц современного пассажирского транспорта. И если первыми в областном центре начинали работу троллейбусы, выпущенные Белкоммунмашем, то сейчас в качестве производителя выступил ОАО "МАЗ". В их модели много новшеств. Например, за счет того, что батарея автономного хода расположена на крыше, в салоне больше пространства и света. Для водителей разработана удобная панель управления.

Что же дает использование инновационного вида транспорта в городе? Согласитесь, вопрос напрашивается сам собой!

- Кроме того, что это экологически безопасный вид транспорта, он еще и не требует создания специальной инфраструктуры для эксплуатации. Особенность и в том, что благодаря накопителям электрической энергии транспортное средство проезжает более 15 километров, не подключаясь к контактной сети, - отмечает директор предприятия. - Это дает возможность объехать затор на дороге, либо использовать этот вид городского пассажирского транспорта в районах, где нет контактной сети.

В числе первых трех водителей, кому доверили управление бесконтактным троллейбусом, стал Руслан Муслицкий, за плечами у которого 10-летний стаж работы на предприятии.

- Помню, как ехал в троллейбусе и увидел объявление, что на предприятие требуются водители. Да и отец поддержал мой выбор, ведь он долгие годы и сам управлял троллейбусом. Мне еще и 21 года не было, поэтому, когда проходил обучение, был самым молодым водителем, - вспоминает Руслан Иванович. - То, что доверили новый троллейбус, - было очень приятно и в то же время почетно. Коллеги в шутку называли нас водительской элитой. Спустя три года могу сказать, что разница между обычным троллейбусом и машиной на автономном ходу колоссальная. Мы просто забыли, что такое обрыв линии или срыв маршрута.

Положительные моменты отмечают и горожане, ведь троллейбусы нового поколения всегда приходят точно по расписанию.

Новые маршруты

Вместе с обновлением пассажирского транспорта УГП "Гродненское троллейбусное управление" разрабатывает новые маршруты, чтобы жителям отдаленных от центра микрорайонов было удобно, без пересадок добираться на работу, отвозить детей в садик и школу.

Торжественное открытие 21-го маршрута "Ольшанка - "Гродно Азот" прошло 5 ноября 2019 года. Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день, только 45 лет назад, в Гродно был запущен первый троллейбус, связавший ГПО "Азот" с Советской площадью.

- Новый маршрут позволяет жителям Ольшанки, многие из которых - работники предприятия "Гродно Азот", без пересадок добираться в свой микрорайон. График работы троллейбусов № 21 специально подстроен к началу и окончанию смен на химпредприятии. Вне этого времени троллейбусы ходят по укороченному 22-му маршруту - от Ольшанки до ТЦ "Корона", - поясняет Виктор Шарейко.

В начале 2020 года в городе открылся еще один новый маршрут - №23 "Гродножилстрой - Девятовка-5", у которого в перспективе планируется продолжение. Когда введут в эксплуатацию улицу Глухова, он будет продлен в новый жилой микрорайон Грандичи-2 до улицы Саяпина. В Ольшанку троллейбусы поедут после строительства контактной сети от Химволокна до микрорайона Колбасино. Таким образом в Гродно будет окончательно сформирован новый маршрут "Ольшанка - Грандичи-2".

Марина ВАЛАХ.

Фото Леонида Щеглова

Что нам стоит дом построить

Долгие годы ведущим игроком на белорусском рынке строительства жилых домов было и остается ОАО "Гродножилстрой". В следующем году компания, способная возводить до 300 тыс. квадратных метров жилья в год, отметит свое 55-летие. Над какими проектами работают гродненские строители, узнала корреспондент "7 дней".

Время перемен

В середине 60-х годов в Гродно активно росло промышленное производство, увеличивалось количество жителей. Стояла острая проблема нехватки жилья. Чтобы решить ее, в 1966 году было создано предприятие панельного домостроения. Летом того же года в городе произошло знаменательное событие - был сдан в эксплуатацию первый крупнопанельный дом 464-й серии на улице Поповича.

- Это был типовой пятиэтажный дом с малогабаритными квартирами скромной планировки. В народе их и сегодня называют "хрущевки", - вспоминает главный архитектор ОАО "Гродножилстрой" Анатолий Пархута. - За более чем полувековую историю предприятия нашими строителями возведено около 7 млн квадратных метров жилья, а это порядка 107 тыс. благоустроенных квартир.

Крупнопанельное домостроение (КПД) на предприятии прошло три стадии развития блоксекционного метода строительства домов на основе 464, 116 и 90-й серий.

Настоящим экзаменом для Жилстроя, который до сих пор вспоминают старожилы предприятия, стало строительство жилого городка Россь в Волковысском районе по программе строительства жилья для войск СССР, выводимых из Германии. В 1992 году Гродножилстрой выступил генеральным субподрядчиком немецкой и финской фирм. Проект на 826 квартир стал одним из крупнейших инвестиционных проектов на территории Гродненщины. Впервые в республике была реализована совершенно уникальная градостроительная концепция комплексного развития малых городов в гармонии с окружающей средой. За это авторскому коллективу, в состав которого входили и специалисты Гродножилстроя, была присуждена Государственная премия Республики Беларусь.

- Растущие запросы инвесторов и населения к качеству нашей продукции стимулируют предприятие совершенствовать индустриальное домостроение, - отмечает главный архитектор.

Появились застройщики, которых не удовлетворяет типовая планировка квартир. Отдельные покупатели жилья в крупнопанельном домостроении начали создавать "свободную" планировку, выламывая внутренние стены панельных домов, создавая опасность обрушения конструкций. Это окончательно убедило руководство предприя-тия в необходимости освоения монолитного домостроения, позволяющего раскрепостить, стандартную планировку квартир. Да и в КПД были освоены башенные высотные дома с вариантной планировкой квартир по этажам.

От проекта до объекта

Эволюционно Гродножилстрой реформировался из завода КПД в предприятие индустриального домостроения с открытой конструктивной системой, позволяющей строить жилые дома различного типа и объекты обслуживающего назначения. Это также дало возможность перейти к комплексной, выразительной застройке не отдельных групп домов, а градостроительных ансамблей в жилых районах и на ответственных магистралях Гродно.

Индивидуальный архитектурный облик приобретает строящийся жилой комплекс "Колбасино" на юго-западном въезде в Гродно. Запоминающийся образ и силуэт имеет построенный квартал по улице Поповича вблизи лесопарковой прибрежной зоны Немана. Лаконичность пространственной композиции и эстетичность фасадов характеризуют жилую застройку в районе улиц Пролетарской и Лидской. Индивидуальный облик имеют и построенные общественные здания в монолитных конструкциях.

Несомненно, на выбор архитектурных решений для объектов Гродножилстроя оказывает влияние и многовековая градостроительная культура древнего Гродно, имеющего свой отличительный исторический облик.

Высокий уровень архитектурно-градостроительных решений, комфортность жилья, экономическая эффективность производства позволяют предприятию расширить географию своей деятельности. Оценить по достоинству работу ОАО "Гродножилстрой" за эти годы успели не только жители Гродненской области, но и Минского региона, Подмосковья, Калуги.

На предприятии налажен выпуск многих стратегически важных строительных материалов. Это - широкий спектр бетонных и железобетонных изделий, тротуарная плитка, дорожный и тротуарный бордюр повышенной морозостойкости, изделия из дерева и ПВХ - одним словом, практически все, что нужно для строительства современного жилья.

- Мы не просто строим из готовых материалов, а сами же эти конструкции производим, - отмечает заместитель генерального директора ОАО "Гродножилстрой" Антон Маркевич. - Тем самым оказываем не только услуги по строительству жилья за рубежом, но и экспортируем продукцию собственного производства. Так, по итогам 2019 года экспорт строительных услуг (в том числе стройматериалов) в Россию составил свыше 8 млн долларов.

Профессионализм работников проектного управления, которым руководит Сергей Скорб, позволяет на высоком уровне выполнять весь спектр работ - от инженерно-геологических изысканий на площадке до выпуска готовой проектно-сметной документации. Специалисты отдела нестандартного оборудования проектируют новые формы железобетонных изделий для завода крупнопанельного домостроения, элементы опалубочных систем для монолитного строительства. Управлением в свое время было получено свидетельство о допуске к определенным видам работ по подготовке проектной документации на территории Российской Федерации.

Сегодня, как считают на предприятии, строительный рынок диктует свои правила, поэтому коллектив ОАО "Гродножилстрой" старается удовлетворить все запросы инвесторов. Так, строительство жилья, крупных торговых центров, школ и детских садов, а также промышленных объектов дополнено еще одним направлением в работе - реконструкцией исторических зданий. Специалисты акционерного общества работали по восстановлению Коложской церкви. Ведется реконструкция Старого замка, дворца в Святске, Жировичского монастыря.

Главное, как считают на предприятии, - быть востребованным в любое время и в любом регионе, строить не только новые дома, но и новые планы на будущее.

Марина МАНУЙЛИК.

Фото из архива предприятия

Город чистой воды

Залог хорошего отношения и доверия - открытый и честный диалог. Поэтому предприятие "Гродноводоканал" регулярно публикует таблицы с подробным анализом воды, поступающей в квартиры и дома всех жителей города, и постоянно информирует горожан обо всех технических новинках.

Кроме того, здесь запустили образовательные программы для разных поколений и даже выпустили художественную книгу о воде для самых маленьких. Корреспондент "7 дней" узнал, как работает одно из самых технологичных и развивающихся коммунальных предприятий Гродно.

- Вода - продукт стратегический. Сегодня тяжело переоценить ее значение для каждого из нас. Поэтому большое внимание уделяется не только качеству воды, но и бесперебойному снабжению ее всех потребителей, - рассказывает директор городского унитарного коммунального производственного предприятия "Гродноводоканал" Игорь Юзвяк. - В приоритете - постоянное обновление техники и оборудования на более новое и современное.

Человеческий фактор сводится к минимуму. Сегодня все процессы, в том числе работа насосов на артезианских скважинах, функционирование систем очистки, контроль за состоянием сетей, автоматизированы. Проследить, как работает то или иное звено в системе водоснабжения или водоотведения можно в режиме онлайн. Это позволяет оперативно реагировать на нештатные ситуации.

Эффективный подход

Цель любого предприятия - выпускать качественный продукт с наименьшими затратами. И "Гродноводоканал" не исключение. Предприятие, что интересно, один из основных потребителей электроэнергии в городе. Добыча воды, ее доставка к потребителям, работа всех систем - в стоимости кубометра воды до 25% составляют именно расходы на электричество.

Снижение затрат - одна из важнейших задач. Решают ее на предприятии на отлично. Свидетельством тому - победы на протяжении двух лет кряду в конкурсе "Лидер энергоэффективности". В 2018 году на одной из отдаленных канализационно-наносных станций реализовали проект по использованию тепла сточных вод для отопления станции.

- Такой подход позволил отказаться от прокладки новой теплотрассы и, соответственно, затрат на отопление. Тепловые насосы на КНС полностью обеспечивают ее потребности в тепле в холодное время, - рассказывают в ГУКПП "Гродноводоканал".

На ремонт с планшетом

В 2019 году предприятие вновь стало победителем конкурса с проектом так называемой геоинформационной системы. Это огромная база данных - на электронной карте города в несколько слоев отображены все дороги, дома, сети водопровода, канализации и энергоснабжения. Информация собиралась кропотливо на протяжении нескольких лет.

- На выезд мастера водоканала едут не с бумажными чертежами, а с планшетами. Система точно подскажет, в каком месте проходят сети, в каком году и на какой глубине они проложены, какого диаметра труба, из какого материала она изготовлена. Мало того, в навигатор занесены в 3D-формате и все технические колодцы города, и расположенная в них запорная арматура, - рассказывают здесь.

Мастер сверяется с информацией и точно знает, какая задвижка, например, перекрывает нужное ему направление. Скорость реагирования на аварийные ситуации значительно возросла.

Это и работа на перспективу. Ведь в систему заносятся данные о каждом ремонте или аварии. Если на каком-то участке количество инцидентов возросло, то ситуация становится поводом для анализа. Скорее всего, трубы заменят, не дожидаясь серьезного происшествия.

На балансе предприятия свыше 1,5 тыс. километров подземных сетей, свыше 300 километров силовых линий. Однако каждую трубу здесь буквально знают изнутри. Несколько лет назад в рамках проекта трансграничного сотрудничества предприятие закупило телеинспекционный комплекс, позволяющий изнутри оценить состояние коммуникаций. Видео всех подземных сетей доступно для специалистов в любой момент. Кстати, с появлением комплекса повысилось и качество строительных работ на коммуникациях, например, в новых жилых районах города. Перед приемкой сети теперь оценивают изнутри: любой брак заметен сразу. Поэтому ситуации, когда едва лишь запущенный в эксплуатацию участок закрывается на ремонт, сегодня исключены.

Пылесос вместо экскаватора

Кстати, такой подход позволяет избежать и длительных "раскопок" во дворах или на проезжей части. Впрочем, и здесь на предприятии нашли решение для минимизации неудобств горожан и сокращения расходов.

Парк техники недавно пополнил так называемый вакуумный экскаватор. Машина работает по принципу пылесоса, буквально высасывая грунт в нужном месте под огромным давлением. В отличие от традиционного экскаватора она работает с хирургической точностью: "разрез" может быть шириной в десяток-другой сантиметров, ровно столько, сколько необходимо для ремонта. Большой котлован в этом случае не потребуется.

- Это, например, актуально для исторического центра города, который важно сохранить в нетронутом виде, - подчеркивают на предприятии.

Новую технику закупили благодаря реализации проекта международной технической помощи в рамках программы трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь 2014-2020". Партнером в ней выступил литовский город Алитус.

Для предприятия это не первый опыт реализации подобных проектов. Есть наработки на будущее. В частности, проходит одобрение еще один проект по оснащению предприятия спецтехникой.

Говорим и показываем

Гродно сегодня получает воду лишь из подземных источников. Для этого задействовано свыше 100 скважин: глубина водоносного горизонта – от 250 до 300 метров. Защищают его толщи пород мела, глины, известняка. Загрязнениям туда пробиться невозможно.

"Мы уверены в качестве своей воды. Не скрываем и результаты исследований. На портале предприятия можно ознакомиться с расширенными результатами исследований воды за последние почти полтора десятка лет", - рассказывают в "Гродноводоканале".

На предприятии много внимания уделяют формированию правильного и бережного отношения к ресурсам. Такую работу, уверены, стоит начинать с самого юного возраста.

Причем говорить с ребятами надо на их языке. Помогает в этом и обучающая книга "Сказка о волшебном путешествии в мир воды», автором которой выступила детская писательница Анна Скаржинская-Савицкая. Главный герой книги - мальчик Даник. Он вместе с друзьями Чистой Капелькой и инженером Водознайкой узнает, как вода попадает в дома, а также о том, что с ней происходит после в канализации и на очистных сооружениях.

Знакомятся с мальчиком Даником и Чистой капелькой и в детских садах города. К маленьким зрителям приезжают юные артисты с тематическим спектаклем. Пьеса детям полюбилась.

Постоянные гости информационно-образовательного центра предприятия и школьники, и студенты. Здесь в интересной и познавательной форме рассказывают и показывают, как функционируют системы водоснабжения и водоотведения.

- Они понимают, что чистая вода из крана не данность, а итог ответственной и кропотливой работы многих людей. Что это важнейший ресурс, который необходимо сберегать и рационально расходовать, - подчеркивают на предприятии.

При этом немаловажен и профориентационный момент: ведь некоторые из гостей в будущем придут на современное и технологичное предприятие уже в качестве специалистов.

Сергей ГАВРИЦКИЙ