Комната сухого плавания и развитая безбарьерная среда: в Минске готовится к открытию новый бассейн

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столичном микрорайоне Шабаны в скором времени откроется новый бассейн. На объекте заканчиваются строительные работы, специалисты вносят последние штрихи в декор, монтируют оборудование и готовят учреждение к праздничному открытию. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации Заводского района Сергей Масляк.

К строительству бассейна приступили в начале текущего года. "В соответствии с поручением главы государства начато строительство бассейнов типовых потребительских качеств. У нас это уже второй такой бассейн. Были учтены некоторые технические ошибки прошлого объекта, которые доработаны и реализованы при строительстве данного бассейна. Он будет востребован не только у жителей микрорайона Шабаны, но и всего Заводского района и Минска в целом", - отметил Сергей Масляк.

В новом здании обустроены две плавательные чаши: одна рассчитана на 50 человек, вторая (детская) - на 20. В бассейне созданы условия для занятия людей с ограниченными возможностями - помещения оборудованы специальными подъемниками, поручнями, безбарьерная среда организована в раздевалках, уборных и душевых комнатах.

При проектировании нового бассейна приняли во внимание критические замечания по предыдущему объекту от спортсменов. Они же выступили с инициативой обустройства комнаты сухого плавания. Помещение оснащено тренажерами, чтобы пловцы могли размяться перед занятиями в воде. Холл бассейна украсит большой аквариум.

Одно из преимуществ объекта - благоустроенная территория, которая может стать центром притяжения для местных жителей.

"В микрорайоне Шабаны не было полноценной площадки для проведения праздничных мероприятий. При благоустройстве объекта мы постарались обустроить территорию для гуляний, торжественных событий", - обратил внимание глава района.

Также на прилегающей к зданию бассейна территории обустроена спортивная площадка с антивандальным оборудованием для воркаута и другими тренажерами.-0-