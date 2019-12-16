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16 декабря 2019, 14:14

Компания "Изоком" – гарантия качества и надежности

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В 2019 году компания "Изоком" перешагнула 15-летний рубеж. Это современное предприятие, имеющее мощную высокотехнологическую производственную базу, аттестованных и квалифицированных специалистов.

В состав компании входит предприятие "Изоком Пласт", основанное в 2012 году, а также офисы продаж в Минске, Санкт-Петербурге и представительство в Украине.

Автоматизированные линии позволяют выпускать высокотехнологичную продукцию с полным циклом производства – от загрузки сырья до готовой трубы. Автоматика контролирует каждый этап изготовления и обеспечивает высокое качество, соответствующее мировым аналогам. Собственная аттестованная лаборатория ведет постоянный мониторинг входящего сырья и качества произведенной продукции.

Продукция предприятия сертифицирована и соответствует принятым действующим ТНПА Республики Беларусь и Российской Федерации.

На предприятии организована новая технология производства предизолированных труб, которая дает возможность изготавливать тепловую изоляцию с использованием вспенивателя (газа в ячейках тепловой изоляции) циклопентан, позволяющего снизить коэффициент теплопроводности тепловой изоляции до значения 0,027 Вт/(м·К).

В странах Европейского союза, США и Японии данная технология применяется более 10 лет и закреплена законодательно. В Республике Беларусь используется в смежных отраслях (ЗАО "Атлант", ГК "Алютех", ООО "Маз-Купава").

На основании опыта внедрения технологии проведено технико-экономическое обоснование в ГП "Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.", осуществлен сравнительный анализ и сделаны положительные выводы о целесообразности и экономии денежных средств в масштабах Республики Беларусь.

Применение предизолированных труб с тепловой изоляцией на основе вспенивателя циклопентана для замены, реконструкции и строительства новых предизолированных трубопроводов теплоснабжения является более приоритетным в свете реализации "Отраслевой программы развития электроэнергетики на 2016–2020 годы", утвержденной постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь № 8 от 31.03.2016 г. и подпрограммы 2 "Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения" Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2016–2020 годы, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 326 от 21 апреля 2016 г.

Специалистами компании были инициированы предложения в РУП "Стройтехнорм" о внесении изменений в показатель теплопроводности слоя тепловой изоляции, а именно – уменьшение показателя тепловой изоляции λ до 0,029 Вт/(м·К).

В действующих ТНПА Республики Беларусь и Российской Федерации требования по значению показателя теплопроводности к слою тепловой изоляции установлены на уровне не более 0,033 Вт/(м·К).

При таком подходе к снижению λ затраты на потребителя уменьшаются, понижаются коммунальные платежи, улучшаются другие экономические показатели.

В течение нескольких месяцев будет запущена в эксплуатацию новая аккредитованная лаборатория с дорогостоящим оборудованием, в которой начнут проводить испытания, подтверждающие качество продукции в соответствии с требованиями как Республики Беларусь, так и стран Европейского cоюза и Российской Федерации.

В компании "Изоком" трудится около 250 человек. Человеческий капитал – это самое ценное достояние компании, так считает ее руководство. На предприятии сформировался крепкий и дружный коллектив, способный решать задачи любой сложности и достигать поставленных целей. В свою очередь без внимания не остается ни один работник. Материальная помощь при уходе в трудовой отпуск, выплаты на юбилеи, а также поддержка в сложный период жизни – словом, обеспечен весь положенный социальный пакет.

За 15 лет существования компания "Изоком" стала лидером на рынке Республике Беларусь и не только. Ее продукция поставляется в Российскую Федерацию, Украину, Казахстан. В дальнейшем здесь намерены двигаться по пути создания компании европейского уровня.

В 2017 году предприятие произвело и продало 50 километров гибкой полимерной изолированной трубы, в 2018 году – 100 километров, а в текущем – уже порядка 120.

Высокое качество продукции подтверждается многочисленными сертификатами и наградами. Неоднократно компания "Изоком" получала звание "Лучший строительный продукт года" на разный вид продукции. Но важнейшим тому доказательством являются отзывы постоянных заказчиков: областных филиалов ГПО "Белэнерго", предприятий "Белэнергострой", областных городских УКСов, УП "Минсккоммунтеплосеть", ГПО "Минскстрой", ОАО "Мапид", предприятий системы ЖКХ, Сельстроя и других. Кроме того, продукция компании использовалась при строительстве таких известных объектов, как "Чижовка-Арена", "Бизнес-центр "XXI век", Минский ледовый дворец спорта, транспортно-логистический центр и др.

Вся работа предприятия – не просто однократные сделки. Это настоящие долгосрочные и дружественные отношения с партнерами и заказчиками. Слоган компании – "Будь собой". "Изоком" живет, развивается и настроен работать.

Без вашего доверия нам бы не удалось стать тем, кем мы стали.

Компания "Изоком" производит широкий ассортимент продукции:

  • гибкие полимерные изолированные трубы (ГПИ-трубы) ТУ BY 590367441.007-2015 и изделия фасонные к ним ТУ BY 590367441.012-2018;

  • полимерные напорные трубы и фасонные части к ним ТУ BY 590367441.011-2018 и ТУ BY 590367441.008-2015;

  • трубы стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном, диаметром до 1200 мм СТБ 2252-2012;

  • изделия стальные, предварительно термоизолированные пенополиуретаном СТБ 2270-2012;

  • трубы-оболочки из полиэтилена СТБ 2251-2012;

  • комплекты для изоляции стыковых соединений ТУ BY 590367441.010-2017;

  • муфты термоусаживаемые диаметром до 1200 мм ТУ BY 590367441.001-2011;

  • трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001;

  • детали соединительные и узлы для напорных труб из полиэтилена СТБ 2244-2012;

  • трубы из полиэтилена для газопроводов СТБ ГОСТ Р 50838-97;

  • трубы технические однослойные полиэтиленовые ТУ BY 590367441.005-2014.

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