Комплекс "Мобильный инспектор" заработал в Бресте

3 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте заработал комплекс "Мобильный инспектор", который позволяет удаленно проверять у водителей необходимые документы, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Комплекс состоит из планшета со специальным программным обеспечением и мобильного принтера. Устройство позволяет оперативно получить всю необходимую информацию о транспортном средстве, собственнике, водителе, а также о задолженности по наложенным штрафам. "Для полного внедрения проекта понадобится время. Пока система для удаленной проверки водителей не оснащена всеми базами данных, но уже работает для контроля нерезидентов Беларуси", - отметили в УВД.

Нужные сведения сотрудник ГАИ может получить, отсканировав регистрационный знак автомобиля и технический паспорт. На экране планшета появится информация о неоплаченных штрафах за нарушения, совершенные на территории Беларуси. "Если они есть, инспектор предложит их погасить на месте, используя банковскую карту. В случае отказа водительское удостоверение будет изъято до оплаты штрафов. После погашения задолженности водитель получит копию постановления о наложении административного взыскания и чек о его оплате", - пояснили собеседники.

Благодаря использованию "Мобильного инспектора" значительно сокращается время оформления административных материалов.-0-