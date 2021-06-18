18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комплексные учения МЧС пройдут в Смолевичском районе с 23 по 25 июня. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.

В ходе учений будут отработаны действия органов управления и сил Государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях. Ориентировочное время начала - 10.00, практической части - 11.00.

По легенде, на территории Смолевичского района в эти дни объявлено штормовое предупреждение о приближении циклона с порывами ветра до 25 м/с, прогнозируются подтопления территорий района. Вследствие прохождения ураганного ветра на отдельных участках автодорог возможны падения деревьев и образование автомобильных заторов, повреждение зданий и сооружений, обрывы воздушных линий электропередачи.

В первый день учений на железнодорожной станции в Смолевичах сойдет с рельсов железнодорожный вагон. Это приведет к загоранию цистерны с дизельным топливом, существует угроза взрыва соседней цистерны с бензином. В зону возможного поражения попадает расположенное рядом предприятие. На данном этапе будет организована эвакуация пассажиров из здания вокзала, людей разместят в пункте временного пребывания. Для ликвидации последствий ЧС будут задействованы пожарный и восстановительные поезда.

Чуть позже вблизи населенного пункта Петровичи, по легенде учений, упадет легкомоторный самолет, в результате чего пострадают люди, загорится лес в зоне крушения. Для ликвидации пожара в природной экосистеме потребуется помощь авиации МЧС.

Следующие чрезвычайные ситуации произойдут на водной акватории. В результате подрыва неизвестными лицами будет повреждена дамба, что приведет к прорыву водохранилища. О случившемся жителям сообщат через СМИ и систему оповещения, им предоставят возможность покинуть опасную зону, охрана домовладений и имущества на время отсутствия хозяев также будет организована. Для ликвидации последствий аварии специалисты предприятия мелиоративного строительства проведут условное восстановление тела дамбы. Сотрудники РОВД продемонстрируют задержание преступников с использованием служебной разыскной собаки.

Затем аварийные службы ликвидируют последствия ДТП со съездом легкового автомобиля в Петровичское водохранилище, спасут водителя и устранят утечку бензина. Здесь же помощь понадобится двоим рыбакам, оказавшимся в воде в результате опрокидывания резиновой лодки.

Смолевичская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды на данной вводной отработает действия в случае мора рыбы.

Последней вводной в этот день станет реагирование на обрушение кровли здания выставочного комплекса на территории индустриального парка "Великий камень".

Во второй день службы района будут устранять последствия непогоды. Обильные дожди приведут к подмытию автомобильного моста через реку Плиса, что создаст угрозу его частичного обрушения. Кроме того, в результате прохождения сильного ветра и падения деревьев на опоры линий электропередач без электроснабжения останется один из населенных пунктов района, помощь потребуется также прохожему, получившему травму. В этот же день службы ликвидируют последствия аварии с выбросом аммиака на ОАО "Смолевичи Бройлер" и потушат загорание на мебельной фабрике. Завершающим этапом второго дня учений станет реагирование аварийных служб на сообщение об утечке газа в подвале дома.

В третий день участники учений отработают теоретические и практические вводные для оценки общей готовности районного звена гражданской обороны.

В течение всех трех дней учений на территории района будет работать комиссия по чрезвычайным ситуациям для оперативного реагирования на складывающуюся обстановку, принятия управленческих решений, привлечения в случае необходимости дополнительных сил и средств.

В учениях примут участие службы и организации района, ГААСУ "Авиация", Республиканский отряд специального назначения "Зубр", Минское отделение Белорусской железной дороги, представители областных организаций и структур.-0-