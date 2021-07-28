Комплексные учения предупреждения и ликвидации ЧС пройдут в Могилеве

28 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Комплексные учения предупреждения и ликвидации ЧС и гражданской обороны пройдут в Могилеве с 11 по 13 августа. Об этом сообщили БЕЛТА в Могилевском горисполкоме.

"В Могилеве с 11 по 13 августа 2021 года запланировано проведение комплексного учения органов управления Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Проводить их будет Могилевское областное управление по ЧС", - отметили в горисполкоме.

В эти дни возможна проверка системы оповещения города: проверочное включение электросирен и громкоговорящих устройств.-0-