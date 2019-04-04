Конференция о паралимпийском спорте как форме реабилитации открывается в Витебске

4 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском государственном медицинском университете (ВГМУ) сегодня пройдет республиканская научно-практическая конференция с международным участием "Паралимпийский спорт в концепции медико-социальной реабилитации и интеграции", сообщили БЕЛТА в университете.

Основной цель мероприятия - обсуждение современных подходов к организации паралимпийского спорта как форме медико-социальной реабилитации и интеграции в Беларуси для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, когнитивными нарушениями. Специалисты актуализируют вопросы взаимодействия медицинских и социальных служб, волонтеров при оказании помощи пациентам с инвалидностью, обсудят важность привлечения внимания общественных организаций к данной проблеме и повышения информированности специалистов и населения о критериях отбора, основных направлениях и методах работы в инваспорте.

"В работе конференции примут участие представители медицинских вузов, Министерства здравоохранения Беларуси, Министерства труда и социальной защиты, Республиканского центра по олимпийской подготовке по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, а такжеМинистерства спорта и туризма. С докладами выступят ведущие специалисты адаптивной физической культуры и инваспорта, неврологии, медицинской и социальной реабилитации из Беларуси и России. Ожидается, что в конференции примут участие около 100 делегатов", - отметили в вузе.

Кроме того, 5 апреля на базе ВГМУ пройдет республиканский спортивный фестиваль взаимной интеграции между спортсменами с ограниченными возможностями и студентами университета.

Организаторами мероприятий выступают Министерство здравоохранения, Витебский государственный медицинский университет, Республиканский центр по олимпийской подготовке по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта.-0-