Конфеты с кишечной палочкой выявили в продаже в Ошмянах

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Конфеты с бактериями группы кишечной палочки продавались в Ошмянах. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора города Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Конфеты российского производства продавались в одном из торговых объектов Ошмян. Нарушения были выявлены во время проверки при проведении испытаний в аккредитованной лаборатории.

"Было установлено несоответствие конфет требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по микробиологическим показателям. В конфетах обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки, что не допускается", - отметили в отделе госнадзора. Причины такого несоответствия могут быть различные: от сырья до нарушений, связанных технологическим процессом упаковки и хранения.

По результатам проверки выдано предписание о запрете к реализации опасных конфет. На территории Беларуси прекращено действие декларации о соответствии. Эти конфеты также внесены в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории страны. Ознакомиться с ним можно на сайте Госстандарта.

Для быстрого реагирования и принятия мер по пресечению обращения опасной продукции проинформированы контролирующие органы.-0-