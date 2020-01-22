Конкурс бородачей соберет в Минске более 90 участников из 12 стран

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный конкурс бороды и усов BMC. MINSK-2020 впервые пройдет в белорусской столице 8 февраля, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие соберет участников из 12 стран: Англии, Беларуси, Венгрии, Дании, Израиля, Норвегии, Португалии, России, США, Финляндии, Швеции и Японии. Ожидается, что соревноваться будут более 90 бородачей и усачей.

Лучших определят в девяти номинациях: естественные усы, стилизованные усы, бородка, борода со стилизованными усами, бизнес-борода, борода Верди, борода Гарибальди, натуральная борода, фейк. К слову, принять участие могут также парни без бороды, девушки и дети: для победы в номинации "фейк" нужно создать максимально интересный и необычный образ.

Судьями станут профессиональные мастера барберинга, владельцы барбершопов, участники всемирных чемпионатов бородачей.

Помимо конкурса, гостей ждет выставка профессиональной косметики, а также яркие фотозоны и живая музыка.-0-