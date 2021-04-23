Конкурс чтецов военной поэзии пройдет в Брестской крепости

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской крепости пройдет конкурс чтецов военной поэзии "О героях былых времен". Такая информация опубликована на официальном сайте мемориального комплекса, сообщает БЕЛТА.

Для участия в конкурсе, который посвящен 80-летию героической обороны Брестской крепости, приглашаются школьники, учащиеся колледжей и лицеев, студенты. Творческое состязание пройдет по четырем возрастным категориям - от 6 до 25 лет. По условиям, конкурсанты должны выразительно прочесть стихотворения или отрывки из поэтических произведений о Великой Отечественной войне. Допускается декламация и собственных сочинений.

Конкурс пройдет на территории мемориального комплекса 22 мая. Для участия в нем нужно до 7 мая заполнить заявку и отправить ее на электронную почту npo@brest-fortress.by. Жюри определит лучших чтецов. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками.

Для Брестской крепости нынешний год особенный. Так, 22 июня исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В сентябре брестчане отметят 50-летие самого мемориала, а в ноябре - 65-летие Музея обороны.-0-