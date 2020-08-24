Конкурс на новых специальностях в вузах Витебской области составил 2 человека на место и выше

24 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новые специальности в высших учебных заведениях оказались востребованными во время вступительной кампании в Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в университетах.

Около 2,1 тыс. студентов начнут в этом году учебу в вузах северного региона. Часть из них поступила на новые специальности. Три появились в Витебском государственном университете имени П.М.Машерова. Это "русский язык и литература. Иностранный язык (китайский)", "лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи)" и "управление информационными ресурсами". Специальности привлекли абитуриентов с высокими баллами по итогам ЦТ и аттестата.

В Полоцком государственном университете этим летом впервые набирали абитуриентов на "таможенное дело" и "информационные системы и технологии (в экономике)". Проходной балл на бюджет составил 311 и 277 соответственно. Также одну новую специальность ("экономика электронного бизнеса") предложил Витебский государственный технологический университет. На нее был самый высокий проходной балл на дневной бюджетной форме обучения - 312.

На шести новых специальностях конкурс составил два человека на место и выше. Некоторые зачислены по целевому набору. "Новые специальности оказались востребованными у абитуриентов и привлекли молодых людей с высокими баллами", - отметили в университетах области и добавили, что в следующем году, возможно, план приема на бюджет и платную форму обучения по этим квалификациям увеличат.-0-