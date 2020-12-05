5 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Городской конкурс "Праздник Рождества" проходит в Бобруйске. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры "Центр досуга и творчества г.Бобруйска".

Конкурс проводится по двум номинациям. "Для участия в номинации "Рождественская елка" нужно оформить новогоднее дерево в рождественских традициях тематическими игрушками, которые раскроют значение светлого праздника. Принимать участие могут коллективы учреждений, предприятий и организаций города, а также представители храмов и духовных центров. Рождественская елка должна отражать творческий потенциал участников и специфику каждой организации, которая участвует в конкурсе", - отметили организаторы.

Вторая номинация - "Рождественский ангел". Это может быть игрушка, сувенир или другое изделие. "Выполнять арт-объекты можно из различных материалов, с использованием разных технологий. Размер творческой работы может быть от 15 до 40 см", - отметили в учреждении культуры.

Конкурсанты могут участвовать в одной или двух номинациях.

Для участия в номинации "Рождественская елка" необходимо до 20 декабря подать заявку установленного образца на электронный адрес ukcdit@tut.by. Работы по тематике "Рождественский ангел" вместе с заявками необходимо предоставить в Центр досуга и творчества Бобруйска до 21 декабря. Эти работы будут выставлены в холле центра, а после примут участие в Архиерейской рождественской елке.

Организаторами конкурса выступают городская организация ОО "БСЖ" и УК "Центр досуга и творчества г.Бобруйска" при поддержке отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома, Бобруйской епархии Белорусской православной церкви, Бобруйского городского объединения профсоюзов и попечительского совета при Бобруйской епархии.-0-