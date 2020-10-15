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15 октября 2020, 07:15

Конкурс профмастерства водителей мусоровозов пройдет в Могилеве 16 октября

Фото из архива
Фото из архива

15 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Конкурс профессионального мастерства "Могилевский мастер" среди водителей мусоровозов на базе областного ДОСААФ пройдет в Могилеве 16 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов.

"Соревнования состоятся в четвертый раз. Участниками конкурса будут около 20 работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства со всей области. Свое профессиональное мастерство продемонстрируют как опытные водители, так и те, кто недавно пришел в профессию", - отметил председатель Могилевского областного комитета Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Павел Жуйков.

Для участия в конкурсе нет возрастных ограничений. Обязательное условие - отсутствие за последний год ДТП, нарушений трудовой и производственной дисциплины.

Конкурсантам предстоит пройти два этапа: теоретический и практический. В первой части соревнований они продемонстрируют знание правил дорожного движения, устройства и технического обслуживания автомобилей, на втором - навыки управления мусоровозом. На автодроме водителям нужно будет показать несколько элементов вождения: габаритную змейку, движение по габаритному тоннелю, постановку автомобиля задним ходом в бокс, диагональную парковку и др.

Победителей соревнований наградят дипломами, денежными премиями и ценными подарками. "Кроме того, руководителям организаций, чьи сотрудники одержат победу в конкурсе, будет рекомендовано установить надбавки к тарифным окладам за профессиональное мастерство: за 1-е место - 15%, 2-е место - 10% и 3-е - 5%", - отметили организаторы.-0-

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