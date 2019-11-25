25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Контактно-кооперационная биржа с производителями Самарской области пройдет в Бресте 28 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела внешнеэкономического сотрудничества Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Дмитрий Печко.

Инициатором проведения мероприятия выступил Центр поддержки экспорта Самарской области, который является структурным подразделением фонда "Региональный центр развития предпринимательства Самарской области". "Руководство фонда обратилось к нам с просьбой организовать короткую деловую программу для делегации представителей бизнеса этого российского региона. Мероприятие инициировано при реализации действующей в России программы поддержки экспорта", - рассказал Дмитрий Печко.

В Брест приедут представители десятка компаний Самарской области. Это производители продуктов питания, промышленных систем очистки воды, комплектующих для производства мебели, оборудования для детских садов и игровых спортивных сооружений для благоустройства общественных территорий. Планируется проведение переговоров, посещение предприятий. Но главным событием обещает стать контактно-кооперационная биржа между субъектами хозяйствования двух регионов.

А уже 4-6 декабря Брестское отделение БелТПП организует ответный визит в Самару белорусских предприятий, заинтересованных в налаживании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, потенциальных импортеров российской продукции различных отраслей.

Еще одна бизнес-миссия будет организована 2-4 декабря совместно с Брянской торгово-промышленной палатой. Предприятия Брестской области приглашаются для проведения встреч и переговоров, ознакомления с экономическим потенциалом Брянской области. Основные сферы интересов российских компаний - участников переговоров - пищевая промышленность, кондитерские товары, садовый инвентарь, мебельное производство и деревообработка, уголь и пиломатериалы.

"Даже если мы выезжаем по программе белорусских импортеров, все равно не должны упускать возможности рассказать о своих предложениях. Мы сейчас так сработали с Астраханской областью, отправив туда одно из наших санаторно-курортных учреждений на трехстороннее мероприятие с участием Азербайджана и Казахстана. Я думаю, что это направление нам тоже необходимо активно осваивать", - дополнила заместитель генерального директора Брестского отделения БелТПП по внешнеэкономической деятельности Елена Пивник.-0-