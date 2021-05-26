26 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Контактный зоопарк появился в Могилевском зоосаде. В открытых и безопасных вольерах поселились бычок Гаврюша, поросенок Фунтик, камерунские козы, овечка, кролики и аисты, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий учебной лабораторией "Зоосад" Могилевского агролесотехнического колледжа Иван Нижников.

"Зоосад - место семейного отдыха. В год нас посещает большое количество как взрослых людей, так и детей. И малышам всегда интересно посмотреть поближе на животных, покормить и погладить их. Потому нами было принято решение создать на базе зоосада небольшой контактный зоопарк, - рассказал Иван Нижников. - Первым сюда переехал бычок Гаврюша. Сейчас уже поселились в новые домики кролики, овечка, козы и поросенок. В отдельном вольере разместились аисты - их вместе с жителями Могилева мы когда-то спасли. Теперь многие из них постоянно живут на территории зоосада - состояние здоровья не позволяет им улетать на большие расстояния. Чуть позже сюда переедут другие птицы".

Сейчас площадка с контактным зоопарком почти полностью готова и принимает своих первых посетителей. В полную силу зоопарк заработает 3 июня. "Вольеры, в которых разместились животные, - открытые. Они безопасны для наших посетителей. Кроме этого установили здесь скамейки, песочницы для детей - мы обустроили зону отдыха для родителей, - подчеркнул заведующий лабораторией. - Здесь наши самые маленькие посетители смогут получить много положительных эмоций. Мы обращаем внимание взрослых на то, что животных нельзя кормить различными сладостями. Для этого можно приобрести овощи на территории зоосада".

Кроме новых площадок в Могилевском зоосаде активно готовятся к новому сезону: идет ремонт ограждения на конном манеже, продумываются возможности приобретения новых животных - первые в списке хищники. "Мы стараемся развиваться, привлекать больше посетителей и радовать их разнообразием видов животных. Недавно в социальных сетях появился аккаунт зоосада - здесь мы будем размещать фотографии наших жителей, рассказывать интересные истории из их жизни", - отметил Иван Нижников.-0-