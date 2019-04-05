Контроль за лихачами на дорогах Гомельской области усилят с 6 по 15 апреля

5 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комплекс профилактических мероприятий "Скорость" будет проведен на дорогах Гомельской области с 6 по 15 апреля, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома Наталья Хололеенко

В это время сотрудники ГАИ усилят контроль соблюдения скоростных режимов на автодорогах юго-восточного региона страны. Экипажи дорожно-патрульной службы будут максимально приближены к местам концентрации аварий по причине превышения скорости. "Акция проводится для усиления дисциплины участников дорожного движения, предупреждения ДТП, сохранения жизни и здоровья граждан, нормализации дорожно-транспортной обстановки на территории области", - рассказала Наталья Хололеенко.

По ее словам, несоблюдение водителями скоростного режима - одна из распространенных причин аварий. С начала текущего года в области по этой причине произошло 17 ДТП, в которых один человек погиб и еще 23 получили травмы различной степени тяжести.

"При выборе скоростного режима необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, а также перевозимого груза", - напомнили автомобилистам в ГАИ региона.-0-