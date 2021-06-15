Контроль за оплатой проезда в общественном транспорте усилят в Минске с 16 июня

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 16 июня усилят контроль за оплатой проезда в общественном транспорте. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала пресс-секретарь ГП "Минсктранс" Елена Громыко.

"Наблюдаем ситуацию, когда все больше граждан перестают оплачивать проезд в общественном транспорте. В связи с негативной тенденцией с 16 июня усилим контроль. Увеличим количество сотрудников контрольно-ревизорской службы, что позволит проводить проверки чаще и задействовать для контроля больше маршрутов", - рассказала Елена Громыко.

Как отметила пресс-секретарь, контролирующие лица могут проводить проверку во время движения, а также при необходимости посреди него на оборудованных остановочных пунктах.

"Минсктранс" призывает пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами общественного транспорта и своевременно оплачивать проезд.-0-