Контроль за соблюдением скоростных режимов на трассе М6 усилят

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11 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. ГАИ в выходные усилит контроль за соблюдением скоростных режимов на трассе М6 Минск - Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
"Внимание будет уделено соблюдению скоростных режимов. Будет использован гласный, негласный и смешанный контроль. Наряды ДПС будут работать на аварийно опасных участках дорог", - рассказали в ГАИ.
Кроме того, дополнительные контрольные мероприятия проведут в понедельник, 14 февраля, и в самом областном центре.
В 2021 году в Гродненской области из-за превышения скорости движения произошло 29 ДТП, в которых 9 человек погибли и 34 получили травмы.-0-