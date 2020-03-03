3 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Концепцию "умного города" в 2020 году планируют внедрить в 10 городах Беларуси. Об этом сообщила сегодня журналистам на форуме "Умные устойчивые города: от концепции до реализации" заместитель начальника управления реализации государственных ИКТ-проектов и закупок Минсвязи Елена Шорр, передает корреспондент БЕЛТА.

"Правительство поставило задачу точечно начинать цифровизацию, поскольку планово по всей стране сразу сделать невозможно. Начали с пилотного проекта (по внедрению концепции "умного города". - Прим. БЕЛТА) в Орше в 2019 году, сделали адаптацию типовой концепции. В этом году планируется ее внедрить еще в 10 городах: Барановичах, Пинске, Новополоцке, Полоцке, Мозыре, Лиде, Борисове, Солигорске, Молодечно и Бобруйске. Также в 2020-2021 годах намерены внедрить концепцию в Минске", - сказала Елена Шорр.

По ее словам, цифровизация предполагается как проект республиканского масштаба. "Мы видим некий проект, который развивается от пилотного и масштабируется на всю страну", - отметила Елена Шорр, уточнив, что реализовывать задуманное будут исходя из возможностей финансирования.

Форум "Умные устойчивые города: от концепции до реализации" проходит 3-5 марта в Минске. Организаторами выступают Международный союз электросвязи, ОАО "Гипросвязь" при поддержке Министерства связи и информатизации Беларуси.-0-

Минсвязи готовит госпрограмму "Цифровое развитие Беларуси" до 2025 года Об этом сообщил министр связи и информатизации Константин Шульган на форуме "Умные устойчивые города: от концепции до реализации".