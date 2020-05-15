Концертом под открытым небом и ярмаркой-презентацией отметили в Круглом День семьи

15 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Концертом под открытым небом и ярмаркой-презентацией работ подопечных районного центра социального обслуживания населения отметили в Круглом День семьи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила методист районного дома культуры Наталья Кучеренко.

"В этом году мы решили привычный праздник для горожан перенести из помещения на улицу в связи с эпидемиологической ситуацией. Мы хотели, чтобы у всех была возможность посетить песенно-развлекательную программу "Отдыхаем вместе", соблюдая рекомендованную дистанцию", - рассказала методист.

Для гостей праздника выступили солисты районного Дома культуры, ведущие провели импровизированные викторины. "Викторины проходили отдельно для мужчин и женщин. Каждый участник должен был продемонстрировать, насколько хорошо знает свою вторую половинку", - рассказала Наталья Кучеренко.

Чтобы дети не скучали, пока взрослые отвечали на каверзные вопросы, для них придумали насыщенную программу: танцевальный флешмоб с ростовыми куклами и конкурс на лучший рисунок на асфальте.

В интернете Круглянский районный центр социального обслуживания населения провел в День семьи выставку-презентацию творческих работ. В социальных сетях и на сайте организации разместили видеоролик с презентацией работ тех, кто посещает отделение дневного пребывания инвалидов и пожилых граждан. "В видеоролике мы постарались показать разные творческие направления, в которых работают люди, посещающие наши кружки, - рассказала заведующая отделением дневного пребывания инвалидов и пожилых граждан Елена Иванова. - Здесь продемонстрированы поделки из кожи и текстиля, живопись, игрушки в народном стиле, разнообразные декоративные элементы. Из-за сложившейся эпидситуации на занятия сейчас никто не приходит. Люди скучают по общению и своим друзьям. Презентацией мы не только поздравили их с Днем семьи, но и показали, что мы их любим и ждем".

Всего отделение дневного пребывания посещает 23 человека с ограниченными возможностями и 29 лиц пожилого возраста.-0-