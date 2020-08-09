Концерты, выставки и конкурсы пройдут на избирательных участках в Минской области

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основной день голосования на выборах Президента Беларуси на избирательных участках Минской области будут организованы концерты, выставки, конкурсы и распродажи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Миноблисполкоме.

Так, в городском поселке Плещеницы Логойского района на участке №24 выступят артисты цирка "Сириус". На Первомайском участке для голосования №2 в Старых Дорогах (Дворец культуры) пройдет танцевальный баттл.

На Втором Советском участке для голосования №5 в Клецке запланированы конкурс ковров из природных материалов, аукционная продажа кваса, концертная программа и работа школьного базара.

Ожидаются бесплатные консультации различных специалистов. На участке №36 (это ясли-сад №49 Борисова) будет работать психолог, на Свердловском участке для голосования №3 (в средней школе №2 в Старых Дорогах) - юрисконсульт и нотариус.

Для жителей Воложина подготовили демонстрацию продукции Mark Formelle, а также выставку изделий учащихся Воложинского сельскохозяйственного профессионального лицея. Все это их ожидает на Октябрьском участке для голосования №3.

В Жодино на всех участках для голосования пройдет конкурс-лотерея "Мы вместе": избиратель, который вытянет лот с датой 9 августа, получит приз. Также местных жителей ожидает фотоконкурс "Голосуем вместе" с вручением паре-победительнице цветов и сертификата на ужин на двоих.

Дегустации пройдут в Смиловичах и Борисове. На Студенческом участке №20 (Смиловичи) можно будет попробовать мед, на участке №25 (это ясли-сад №25 Борисова) - продукцию Борисовского консервного завода. В Копыльском районе свою продукцию представит Копыльский филиал Слуцкого сыродельного комбината.

В райцентрах и населенных пунктах развернутся мини-ярмарки, где можно будет приобрести продукцию перерабатывающих и мясомолочных предприятий, комбинатов хлебопродуктов, хлебозаводов, рыбхозов и других организаций торговли и общественного питания. На крупных избирательных участках будут организованы выставки-продажи кулинарных, кондитерских и булочных изделий. Свои изыски представят мастера-повара, кондитеры. Скидки на некоторые товары будут достигать 70%.

Всего в Минской области будут открыты свыше 990 участков для голосования. В регионе зарегистрированы более 1,1 млн избирателей.-0-