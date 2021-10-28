Копию Коложской церкви планируют построить в Гродно

28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно планируют построить копию одного из старейших действующих храмов Беларуси - Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви XII века. Об этом сегодня во время церемонии гашения почтового блока "Коложская икона Божией Матери" сообщил архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам важно объединить силы и создать в Гродно еще один памятник, который будет характеризовать нашу эпоху, наше непростое время. Памятник мира, согласия и продолжения глубоких христианских традиций. Гродненская епархия начинает работу по созданию в Гродно второй Коложи", - отметил архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний. Он подчеркнул, что в Гродно планируют воссоздать церковь такой, какой она была при постройке в XII веке, чтобы жители и гости города могли увидеть храм во всей его красе. Ведь именно в Коложе отражена уникальная архитектурная школа, сложившаяся в регионе.

Также, отметил архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний, храм будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Освятить новый храм планируют в 2025 году. Сейчас с местными властями выбирают место для строительства.

Свято-Борисо-Глебская Коложская церковь XII века - один из старейших действующих храмов Беларуси. Храм продолжает жить, несмотря на множество испытаний. Одно из самых серьезных произошло в середине XIX века, когда из-за оползня в реку обрушилась стена церкви. Ее восстановили, но вместо камня использовали дерево. Спустя столетие деревянная стена потребовала капитального ремонта.

В конце 2018 года были завершены масштабные работы по сохранению святыни. В частности, капитальный ремонт деревянной стены храма. Восстановлена несущая способность каркаса здания, деревянная стена была выровнена по горизонтали и вертикали, заменена обшивка фасада. Также благоустроена территория вокруг храма, установлена наружная подсветка. Финансировались работы из фонда Президента по поддержке культуры и искусства, из областного бюджета, спонсорских средств. Завершена отделка деревянной стены изнутри. Заменены потолок, пол в алтарной части. Возведены балкон для певчих, галерея. Все эти элементы деревянные. В качестве материала использовался долговечный дуб. Также в полу церкви было оборудовано археологическое окно. Часть пола покрыта прочным стеклом: под ним прихожане и посетители церкви могут рассмотреть фундамент, а также остатки некогда утраченной старинной колонны храма.-0-

Фото Леонида Щеглова