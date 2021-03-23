Корпус экстренной церебро-кардиоваскулярной хирургии появится в Могилевской больнице скорой медпомощи

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпус экстренной церебро-кардиоваскулярной хирургии появится в ближайшем будущем в Могилевской больнице скорой медицинской помощи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Архитектурный проект здания был представлен сегодня в Могилеве министру здравоохранения Дмитрию Пиневичу. Представители системы здравоохранения области рассказали о перспективах такой стройки.

В здании планируется объединить все самые значимые службы для оказания помощи пациентам с инсультами, в том числе палаты интенсивной терапии, нейрохирургию, инсультное отделение и два отделения кардиологии.

Также сегодня министр проинспектировал строительство кардиохирургического корпуса Могилевской областной больницы. Здесь активно ведутся внутренние строительные и отделочные работы. Корпус планируется сдать уже в этом году.

Обе важнейшие стройки области находятся на личном контроле главы государства, отметили в пресс-службе Минздрава.-0-