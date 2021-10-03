Костел в Будславе обрел временную крышу, скоро возобновятся службы

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная крыша костела Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе накрыта, скоро возобновятся службы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал catholic.by.

Хотя работы действительно много и она требует больших денег, за время после пожара в храме, случившегося в мае, было выполнено немало. "Мы сделали необходимую проектную документацию, в соответствии с ней установили стропильную систему и покрыли базилику временной крышей", - рассказал настоятель костела Дмитрий Дубовик.

За восстановлением святыни в Будславе лично следит председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он регулярно совершает рабочие поездки на объект. Приехав сюда в очередной раз, глава региона пообещал подумать, что еще может сделать государство для скорейшего возвращения паломников и туристов в Будслав.

"За все, что было сделано (а это действительно много), я искренне благодарю всех жертвователей, которые собрали на это средства, волонтеров, которые помогли разобрать завалы, убрать мусор и сделать много другой полезной и нужной работы, строителей, работающих в костеле без выходных, вахтовым методом", - сказал Дмитрий Дубовик.

Он выразил надежду на то, что в костеле начнут молиться уже ко Дню всех святых.-0-