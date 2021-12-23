Костевич о выпускниках интернатов: даже став взрослыми, они все еще наши дети

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На новогоднем представлении республиканской акции "Наши дети" в Ивенецком доме-интернате для детей-инвалидов сегодня оказались особые гости: вместе с нынешними воспитанниками в празднике участвовали и выпускники учреждения, а также министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

С порога гостей встречала сказочная выставка "Коллекция новогодних идей" и запечатленные на фото радостные моменты воспитанников дома-интерната.

Всего здесь сегодня проживает 31 ребенок, две трети детей лишены родительской любви и заботы. Но воспитатели и наставники как могут стараются компенсировать эту недостачу, даря тепло и внимание, нужные во взрослой жизни знания, а также возможность развить свои таланты, творческие способности. Прививают уважение к родной истории, корням. Историко-краеведческий музей дома-интерната даже удостоен звания "народный".

Настоящее "Новогоднее чудо" случилось на любительских театральных подмостках дома-интерната: дети и взрослые перенеслись в сказку, где каждый может творить красоту, петь, танцевать и делать так, чтобы люди рядом улыбались.

"Руководство и сотрудники Министерства традиционно в рамках акции "Наши дети" посещают девять домов-интернатов для детей-инвалидов и Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов - наши адреса заботы. В наших домах-интернатах проживают около 600 ребят с 3-й и 4-й степенью утраты здоровья. И плюс еще молодые инвалиды, которые все детство прожили в таких учреждениях и остаются здесь, - сказала Ирина Костевич. - Сегодня как раз старт утренников в нескольких домах-интернатах. Заключительная акция - 29 декабря".

Как и подобает почетному гостю, министр приехала не с пустыми руками и вручила детям и выпускникам памятные и сладкие подарки, а учреждению - сертификат на Br2 тыс. на покупку кондиционера и других нужных мелочей. Кстати, всего в этом году работники центрального аппарата и подчиненных организаций ведомства собрали более Br22 тыс., чтобы закупить необходимые для детей товары и оборудование. Ирина Костевич отметила еще такие цифры: ежегодно на содержание 9 учреждений расходуется Br28 млн. А на одного ребенка в Ивенецком доме-интернате - Br2,7 тыс. в месяц.

Сделать так, чтобы ни один мальчик или девочка под Новый год не чувствовали себя обделенными - в этом суть масштабной кампании "Наши дети". Многие из ребят, которые когда-то получали подарки от благотворителей, представителей госорганов, сегодня сами могут быть добрыми взрослыми волшебниками и дарить надежду уже одним своим примером. Они все еще "наши дети", о которых в свое время позаботились, помогли. И теперь пригласили, можно сказать, к родным пенатам, в качестве гостей.

Двенадцать выпускников Ивенецкого дома-интерната рассказали детям и министру о том, как сложилась их взрослая жизнь. Поделились с нынешними воспитанниками верой в будущее, в котором их ждет много интересного, радостного, много возможностей реализовать свои мечты.

Больше четверти века минуло с тех пор, как стены интерната покинула Аня Горчакова, сегодня многократный чемпион мира по спортивным танцам на инвалидных колясках (всего в ее копилке около 60 медалей соревнований международного уровня), лауреат международной премии "Филантроп" и премии "Гордость нации", финалистка минского городского этапа республиканского конкурса "Женщина года - 2018" в номинации "Активная жизненная позиция", обладательница звания "Минчанин года - 2018" и еще многих других регалий. Невероятным образом она умудряется совмещать деятельность председателя правления Минской областной организации общественного объединения "Белорусское общество инвалидов", руководителя школы танцев "Дар", волонтера общественного объединения "Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников", инструктора по активной реабилитации.

Анна Горчакова буквально перевернула мир и вдохновила своим примером немало девушек и юношей, решивших было, что инвалидная коляска их ограничивает.

Например, по ее стопам пошла Дарья Кульш. "Я тогда была в 6-м классе, когда в интернат приехала Анна Горчакова с председателем фонда помощи спортсменам-инвалидам Валерием Коломийцем набирать группу детей на тренировку. А я была таким стеснительным ребенком. Но меня кто-то подтолкнул под бок - подняла руку. С тех пор и танцую, уже 18-й год", - поделилась Дарья.

Через два месяца ей исполнится 30 лет. Она уже многого добилась: окончила Белорусский государственный педагогический университет им.Танка по специальности "олигофренопедагогика", с любимым мужем воспитывает малышку-дочку, которой всего год и три месяца. Примечательно, что знакомство с супругом - счастливый случай, не связанный с танцами. Муж работает проводником. "В жизни много зависит от случая, а еще от нашей веры в себя и в лучшее в людях. Нужно идти к своей цели, не сдаваться. Даже если у тебя нет родителей. Стремиться к лучшему и прислушиваться к сердцу своему", - напутствовала девушка.

Среди выпускников на празднике были и другие танцоры, а также ребята, которые устроились бариста в кофейне "Инклюзивный бариста" и стали почти что кофейными гуру.

Сразу несколько девушек и юношей устроило на работу в своей сети ОДО "Виталюр". Михаил Старовойтов после получения профильного образования, и параллельно обучаясь на заочном в Белорусском государственном аграрном техническом университете, работает пиццером. А сестры Татьяна и Валентина Упит после колледжа устроились в этой же сети - одна сушистом, вторая - оператором ЭВМ. Дмитрий Гункевич нашел себе применение в качестве программиста.

В отличие от этих ребят 24-летний Григорий Волосевич в Минск не перебирался, а остался жить в Молодечно, где работает грузчиком и вместе с женой воспитывает сына.

Всего с 1963 года учреждение выпустило в самостоятельную жизнь более 850 воспитанников. "Они выходят во взрослый мир, получают профессию, находят любовь, создают семью, рожают деток. Это результаты и нашей работы. Мы гордимся нашими выпускниками. Они всегда наши дети, независимо от того, сколько им лет", - заключила Ирина Костевич.-0-

Фото Андрея Покумейко