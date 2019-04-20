Костевич: строительство храма - достойный вклад в общереспубликанский субботник

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 20 работников Министерства труда и социальной защиты во главе с Ириной Костевич вышли сегодня на строительство храма иконы Божией Матери "Всецарица" по ул. Железнодорожной в Минске, а также благоустройство прилегающей территории, передает корреспондент БЕЛТА.

Трудовой десант республиканского субботника на этом объекте усилили немногочисленные, но активные представители Белорусского общественного объединения ветеранов во главе с председателем Иваном Гордейчиком, а также другие неравнодушные минчане, которые в свободное время помогают приходу.

Для участников субботника был определен широкий фронт работ: кладка кирпичей, посадка деревьев и цветов, устройство элементов безбарьерной среды у часовни.

"Моя малая родина - Минск, поэтому субботник я провожу здесь. А почему именно храм? У нас давние партнерские отношения с Белорусской православной церковью. На системной основе работаем с ними с 2004 года. Ведь наша зона ответственности - пожилые люди. В домах интернатах есть уголки и молельные комнаты, часовни, где люди могут найти духовную поддержку. Большую помощь церковь оказывает по уходу за пожилыми, - рассказала Ирина Костевич. - Этот храм строится не первый год, и мы здесь тоже не впервые. Вот и сегодня, можно сказать, продолжаем акцию "Давайте храм построим вместе". Сюда потом будут приходить мамы с детьми, за которых мы тоже отвечаем, пожилые люди. Будет выстроена безбарьерная среда". Министр пригласила всех неравнодушных присоединиться к строительству храма.

В этот день сотрудники и руководство Министерства труда и социальной защиты трудятся сразу на нескольких объектах. Часть работников отправилась на посадку леса в Борисовский опытный лесхоз. На выделенном участке площадью более 2 га силами всего 25 человек планируется высадить не менее 10 тыс. саженцев хвойных деревьев.

Еще один большой отряд сотрудников трудится на благоустройстве территории, прилегающей к зданию Минтруда. Здесь появится изящная композиция из круглых туй и цветных кустарников. И в самом здании тоже идет "озеленение". "Задача - сделать своего рода ботанический сад внутри министерства, чтобы на этажах было красиво, - отметила Ирина Костевич. - Вообще, поскольку этот год нацелен на озеленение, мы объявили акцию у себя в отрасли (уже разработано положение) - смотр-конкурс среди социальных объектов, организаций социального обслуживания по озеленению и благоустройству. Это все 81 дом-интернат, 146 территориальных центров социального обслуживания населения, а также 4 санатория".-0-