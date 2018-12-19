Костюмированная велопрогулка пройдет в Минске 25 декабря

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Костюмированная рождественская велопрогулка состоится в Минске 25 декабря - участники необычного передвижного маскарада проедут около 7 км по улицам столицы, сообщили БЕЛТА в Минском велосипедном обществе.

Именно от офиса общества (ул.Смолячкова, 14а) в 14.00 стартует колонна ряженых - организаторы призывают участников нарядить свой транспорт и самим одеться в необычные костюмы (животных, новогодних персонажей, известных людей). "Принять участие в мероприятии можно на любом велосипеде, а также на других экологически дружественных видах городского транспорта - моноколесах, гироскутерах, скейтбордах, самокатах, роликах. Это одна из причин, по которой мы поедем в спокойном темпе (10-15 км/ч). Кроме того, так у прохожих будет возможность оценить праздничные наряды и велодизайн участников", - отметили организаторы.

Маршрут будет пролегать по городу с остановками у праздничных елок для общих фото и займет не более полутора часов. Велопрогулка завершится во дворике Минского велосипедного общества праздничной вечеринкой с конкурсами, драниками, горячим чаем (каждый может внести вклад - взять с собой печенье, мандаринки, тесто для драников, приправы для безалкогольного глинтвейна) и, конечно же, сюрпризами. Также организаторы предлагают всем участникам взять с собой символические подарки для игры в "Тайного Санту" и "Фанты".

Участие бесплатное, присоединиться можно к любой части мероприятия.-0-