24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские легкоатлетические соревнования "Красивый забег" организуют для женщин 8 марта в Жодино, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Забег состоится в Международный женский день, поэтому в соревнованиях смогут принять участие исключительно дамы. Мужчины не допускаются. Их задача на период состязания - оказывать поддержку и заботиться о настроении участниц", - рассказали в пресс-службе.

Старт и финиш организуют возле Дворца культуры в Жодино. Трасса пройдет по центру города и будет насчитывать 2 км и 5 км. Забег пройдет в трех возрастных группах: до 30 лет, 31-40, 41 и старше.

Победителей наградят денежными призами. Специальные подарки получат те, кто выиграет в номинациях "Самый яркий образ", "Самая юная участница забега", "Лучшая мужская поддержка", "Лучший плакат болельщиков" и других.

Онлайн-заявки на участие в соревнованиях принимаются на сайте www.42195.by по 6 марта. Чтобы получить номер участника, необходимо предъявить удостоверение личности и медицинскую справку или расписку об ответственности за свое здоровье (предварительно распечатанную с сайта и заполненную).-0-