Краснокнижного орлана-белохвоста спасли в Ивацевичском районе

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе от гибели спасли занесенного в Красную книгу орлана-белохвоста. Такая информация опубликована на официальном сайте национального парка "Беловежская пуща", сообщает БЕЛТА.

Орлана-белохвоста нашли на дороге около линии электропередачи. Птица не могла взлететь. Чтобы выяснить причины, сотрудники лесоохотничьего хозяйства "Выгоновское" ее отловили. На земле пернатый хищник мог погибнуть без посторонней помощи.

"Предположительно птица могла травмироваться о воздушные ЛЭП, однако внешних повреждений специалисты не выявили. Пока орлан находится под наблюдением в демонстрационных вольерах с дикими животными национального парка. Время покажет, как сложится его судьба дальше", - отметили в научном отделе нацпарка. Новый обитатель Беловежской пущи окольцован. Специалисты выяснили, что он прибыл в Беларусь из Польши, где был помечен в 2009 году.

Фото национального парка "Беловежская пуща"

Орлан-белохвост внесен в Красную книгу Беларуси (ІІ категория охраны). Он является самой крупной из гнездящихся в стране хищных птиц. Этот вид пернатых крайне спорадично распространен по территории республики. Орланы селятся на побережьях крупных озер, водохранилищ, в долинах больших рек, окрестностях рыбхозов по соседству с лесами.

"Орлана-белохвоста боятся и остерегаются как мирные, так и хищные птицы рангом пониже. Известно немало случаев, когда орланы помимо уток добывают цапель и аистов. Прямо с гнезда могут украсть взрослых птенцов канюка и даже большого подорлика. Не стать его добычей умудряются лишь хитрые да изворотливые", - добавили сотрудники научного отдела "Беловежской пущи".-0-