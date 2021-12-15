Красный Крест в Гродно приглашает "волшебников" региона исполнить мечты детей на "Елке желаний"

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненская областная организация Белорусского общества Красного Креста проводит традиционную благотворительную кампанию "Елка желаний". 16 декабря в торговом центре Old City областного центра появится новогоднее дерево с детскими мечтами, исполнить которые могут взрослые "волшебники", сообщили БЕЛТА в организации.

"Кампания проходит под лозунгом "Исполним детские мечты" и направлена на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: детей из многодетных, неполных, приемных, опекунских семей, детей с инвалидностью, - пояснили в организации. - На елке в ТЦ будут размещены открытки с желаниями детей. Каждый желающий может купить подарок, который указан в открытке или любой другой в качестве сюрприза, и передать сотруднику или волонтеру Белорусского Красного Креста. Позже подарки доставят адресатам".

Для создания праздничной атмосферы и в благодарность участникам благотворительной акции волонтеры Красного Креста организуют для них встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, с Центровичком Красного Креста (ростовая кукла). В торговом центре будут проходить мастер-классы по созданию новогодних украшений, интерактивы и флешмобы. Добавить праздничного антуража можно будет даже себе, обратившись к мастерам аквагрима. Активным жертвователям также вручат памятные сувениры и открытки от ребят из дневного центра Красного Креста для детей с ограниченными возможностями.

"В прошлогодней кампании мы смогли поддержать и подарить новогоднее чудо почти 800 ребятам в Гродно и районах области. В этом году хотим поздравить еще больше детей, для этого нам очень нужна помощь спонсоров, организаций, всех неравнодушных к детским проблемам", - обратилась к землякам председатель Гродненской областной организации БОКК Наталия Толкачева.-0-