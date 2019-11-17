Кравцов: активная гражданская позиция и профессионализм - необходимые качества для депутата

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 17 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:47 Лукашенко на избирательном участке более часа отвечал на вопросы журналистов Президент
12:47 Миссия БДИПЧ ОБСЕ огласит результаты наблюдения за выборами в Беларуси 18 ноября Общество
12:45 Явка избирателей в Витебской области на 12.00 превысила 50% Регионы
12:45 Анна Нифонтова стала 21-й на дистанции 1000 м на этапе КМ по конькобежному спорту в Минске Спорт
12:45 Диетолог рассказала, какие сладости самые вредные Калейдоскоп
12:44 Лукашенко ответил на вопрос, с кем легче вести переговоры - с Россией или Западом Президент
12:39 На участках созданы хорошие условия для инвалидов и пожилых людей - наблюдатель от СНГ Политика
12:38 Лукашенко: вопрос языка у нас решен раз и навсегда Президент
12:35 Лукашенко высказался о роли Кастуся Калиновского в истории Президент
12:35 Серую схему поставки б/у шин раскрыли брестские таможенники Происшествия
12:31 Лукашенко: иностранные инвесторы нуждаются в условиях, их не волнует состав парламента Президент
12:29 Лукашенко рассказал о тратах на содержание совместных с Россией объектов Президент
12:26 Ляшенко: Беларусь рассчитывает на снижение цены российского газа в 2020 году Экономика
12:22 Лукашенко: Беларусь всегда готова к отношениям с Польшей и никогда не будет угрожать ей Президент
12:21 Волейболисты "Шахтера" победили "Западный Буг" в 7-м туре чемпионата Беларуси Спорт
12:20 Белорусские парламентские выборы проходят свободно - международный наблюдатель Политика
12:20 Беларусь никогда никому не угрожала и не будет - Лукашенко Президент
12:17 Появилось чувство большой причастности к жизни общества - впервые голосующий Общество
12:16 Игнат Головатюк на этапе КМ по конькобежному спорту занял 14-е место на дистанции 500 м Спорт
12:14 Лукашенко об итогах в сельском хозяйстве: год был не идеальный, но хороший Президент
12:13 Лукашенко о намерении баллотироваться: я за это кресло не держусь, но свою кандидатуру предложу Президент
12:13 Ермошина ожидает, что после 13.00 явка избирателей превысит 50% Политика
12:12 В АПК Брестской области создан хороший задел для успешной работы в 2020 году - Лис Регионы
12:12 Под Сморгонью в лобовом столкновении с фурой погиб водитель легковушки Происшествия
12:08 Футболисты Австрии и Хорватии вышли в финал Евро-2020 Спорт
12:07 Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной нефти в начале декабря - Ляшенко Экономика
12:07 Кравцов: активная гражданская позиция и профессионализм - необходимые качества для депутата Регионы
12:05 Избирательная кампания в Минской области проходит без происшествий - Исаченко Регионы
12:01 В Воложинском районе 66-летний местный житель упал с велосипеда и погиб Происшествия
12:00 Беларусь готова импортировать в 2020 году из РФ до 24 млн т нефти - Ляшенко Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
17 ноября 2019, 12:07

Кравцов: активная гражданская позиция и профессионализм - необходимые качества для депутата

Владимир Кравцов
Владимир Кравцов
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
На участках созданы хорошие условия для инвалидов и пожилых людей - наблюдатель от СНГ
Белорусские парламентские выборы проходят свободно - международный наблюдатель

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для депутата важно иметь активную гражданскую позицию и быть профессионалом в своей сфере. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов голосовал на участке, расположенном в стенах Гродненской городской гимназии. Получив бюллетень, он практически не задержался в кабинке для голосований. С выбором, по его словам, определился заранее.

"Депутаты должны быть людьми с активной гражданской позицией, нацеленные на решение стоящих перед нами задач и проблем. Мир стремительно меняется. И чтобы не отставать, нам необходимо в том числе совершенствовать законодательство. Поэтому депутатом должен быть не просто активный человек, но и профессионал в той или иной сфере. Он должен помогать развиваться стране", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что депутат, как представитель региона, обязан знать чаяния, нужды, желания своих избирателей, видеть проблему и представлять пути ее решения.

"Именно такими убеждениями я и руководствовался, делая выбор. Проголосовал за такого человека, в котором уверен, что он оправдает ожидания", - подчеркнул Владимир Кравцов. Он отметил, что для него лично, как и для многих жителей области, выборы - праздник. Важно, что на участки люди идут семьями. Для них организована культурная программа, работает выездная торговля.

"В целом в Гродненской области созданы все условия для нормального и комфортного голосования", - подчеркнул Владимир Кравцов.

Председатель участковой комиссии №6 Гродненского-Центрального округа №51 Татьяна Герасименко отметила, что на досрочное голосование активно шли молодые люди: рядом расположено несколько общежитий. "А вот поколения постарше традиционно предпочитают основной день для голосований. Воскресенье - праздник, и им хочется стать частью этого важного события. Встретиться со знакомыми, друзьями, посетить концерт, буфет", - рассказала председатель комиссии. Она подчеркнула, что предпочитают самостоятельно придти на участок и те, чей возраст уже перешагнул отметку в 80 и 90 лет. Для помощи таким избирателям на месте дежурят волонтеры.

Председатель участковой избирательной комиссии №6 Татьяна Герасименко и наблюдатели от СНГ Динара Айтматова и Самал Айтказина
Председатель участковой избирательной комиссии №6 Татьяна Герасименко и наблюдатели от СНГ Динара Айтматова и Самал Айтказина

"Нарушений нет. Радует активность избирателей. Молодежь? Для меня и 60-летние ребята молодые. Важно, что большинство понимает важность правильного выбора", - отметила наблюдатель от ветеранской организации 97-летняя Валентина Баранова.

Всего в Гродненской области образовано 13 избирательных округов, по которым в депутаты парламента баллотируются 60 кандидатов. Членами избирательных комиссий выбраны более 7 тыс. человек. Досрочное голосование проводилось на 629 из 669 избирательных участков. Еще 40 участков, образованных в санаториях и лечебных учреждениях, открылись сегодня, 17 ноября.-0-

Фото Леонида Щеглова

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выборы в Беларуси Гродненская область Кравцов
Новости рубрики Регионы
Явка избирателей в Витебской области на 12.00 превысила 50%
Анатолий Лис. Фото из архива В АПК Брестской области создан хороший задел для успешной работы в 2020 году - Лис
Анатолий Исаченко во время голосования Избирательная кампания в Минской области проходит без происшествий - Исаченко
Фото из архива Соловей: в новом парламенте необходимо соблюсти баланс стабильности и прогресса
Во время голосования в Витебском областном клиническом родильном доме Хочется, чтобы депутаты своей работой поддерживали молодые семьи - мнение
Анатолий Лис Более Br80 млн направят в Брестской области на строительство социальных объектов в 2020 году
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко проголосовал на парламентских выборах
17 ноября - основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
На выборах в Беларуси на 10.00 проголосовали около 39% избирателей
Ермошина: реакция на попытки мешать работе избирательных комиссий будет жесткой
Топ-новости
Лукашенко о провокациях на выборах: не хотим создавать напряженности вокруг этих скандалов, но будем их пресекать
Беларусь никогда никому не угрожала и не будет - Лукашенко
Рапота: голосование в Беларуси проводится в полном соответствии с национальным законодательством
БЕЛТА проводит онлайн-трансляции из инфоцентра ЦИК
Румас и Медведев обсудят 19 ноября в Москве интеграционные дорожные карты
Беларусь назовет РФ окончательную сумму потерь из-за грязной нефти в начале декабря - Ляшенко
В ООН принята белорусская резолюция по борьбе с торговлей людьми
До +12°С ожидается в Беларуси 18 ноября
Садохо: указ о поддержке экспорта - возможность для частного бизнеса выйти на зарубежные рынки
Опустились до перехода на личности и шантажа - зампред избирательной комиссии прокомментировала резонансный случай в Могилеве
Сербско-белорусский бизнес-форум пройдет в Белграде 3 декабря
Милиция обеспечивает общественный порядок и безопасность на избирательных участках в Беларуси
Более 35% белорусов досрочно проголосовали на выборах депутатов Палаты представителей
Автобусный маршрут, подъемник для инвалида, шлагбаум - с чем минчане обращались на прямую линию Сивака
Торговых советников зарубежных диппредставительств ознакомят с возможностями для бизнеса в Беларуси
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.