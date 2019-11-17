Кравцов: активная гражданская позиция и профессионализм - необходимые качества для депутата

17 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Для депутата важно иметь активную гражданскую позицию и быть профессионалом в своей сфере. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кравцов голосовал на участке, расположенном в стенах Гродненской городской гимназии. Получив бюллетень, он практически не задержался в кабинке для голосований. С выбором, по его словам, определился заранее.

"Депутаты должны быть людьми с активной гражданской позицией, нацеленные на решение стоящих перед нами задач и проблем. Мир стремительно меняется. И чтобы не отставать, нам необходимо в том числе совершенствовать законодательство. Поэтому депутатом должен быть не просто активный человек, но и профессионал в той или иной сфере. Он должен помогать развиваться стране", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что депутат, как представитель региона, обязан знать чаяния, нужды, желания своих избирателей, видеть проблему и представлять пути ее решения.

"Именно такими убеждениями я и руководствовался, делая выбор. Проголосовал за такого человека, в котором уверен, что он оправдает ожидания", - подчеркнул Владимир Кравцов. Он отметил, что для него лично, как и для многих жителей области, выборы - праздник. Важно, что на участки люди идут семьями. Для них организована культурная программа, работает выездная торговля.

"В целом в Гродненской области созданы все условия для нормального и комфортного голосования", - подчеркнул Владимир Кравцов.

Председатель участковой комиссии №6 Гродненского-Центрального округа №51 Татьяна Герасименко отметила, что на досрочное голосование активно шли молодые люди: рядом расположено несколько общежитий. "А вот поколения постарше традиционно предпочитают основной день для голосований. Воскресенье - праздник, и им хочется стать частью этого важного события. Встретиться со знакомыми, друзьями, посетить концерт, буфет", - рассказала председатель комиссии. Она подчеркнула, что предпочитают самостоятельно придти на участок и те, чей возраст уже перешагнул отметку в 80 и 90 лет. Для помощи таким избирателям на месте дежурят волонтеры.

Председатель участковой избирательной комиссии №6 Татьяна Герасименко и наблюдатели от СНГ Динара Айтматова и Самал Айтказина

"Нарушений нет. Радует активность избирателей. Молодежь? Для меня и 60-летние ребята молодые. Важно, что большинство понимает важность правильного выбора", - отметила наблюдатель от ветеранской организации 97-летняя Валентина Баранова.

Всего в Гродненской области образовано 13 избирательных округов, по которым в депутаты парламента баллотируются 60 кандидатов. Членами избирательных комиссий выбраны более 7 тыс. человек. Досрочное голосование проводилось на 629 из 669 избирательных участков. Еще 40 участков, образованных в санаториях и лечебных учреждениях, открылись сегодня, 17 ноября.-0-

Фото Леонида Щеглова