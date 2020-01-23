Кравцов: обращения граждан - первостепенный вопрос в работе власти на местах

23 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Обращения граждан - один из первостепенных вопросов в работе на местах и формальный подход к ним недопустим. Такое мнение сегодня во время заседания Гродненского облисполкома высказал его председатель Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Основной темой заседания стала работа с обращениями граждан в регионе в 2019 году.

"Это один из первостепенных вопросов в работе местных органов власти. Мелочей в этой деятельности не бывает", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул важность работы с обращениями и в плане их анализа. Ведь зачастую они становятся индикатором проблем, узких мест в тех или иных отраслях или сферах, показывают, что больше всего волнует жителей Гродненской области. Недостатки, недоработки, выявленные в этой работе, необходимо оперативно исправлять.

К слову, в регионе отмечается устойчивая тенденция по снижению общего количества обращений, поступивших в местные исполнительные и распорядительные органы. Анализ обращений показывает, что наиболее проблемными остаются вопросы ремонта и эксплуатации жилищного фонда, оплаты коммунальных услуг, жилищных правоотношений, прокладки инженерных сетей в микрорайонах индивидуальной жилищной застройки, проектирования и строительства многоквартирных жилых домов. Нередко темой обращений становятся и земельные споры. Также волнуют людей состояние дорог, вопросы их строительства и ремонта.

Большинство вопросов должны решаться и решаются на местном уровне. Вместе с тем, порой выявляются факты высокомерного отношения чиновников к гражданам. "По каким бы вопросам человек не обращался, как бы эмоционально, а порой и обидно, не говорил, такая реакция недопустима. В ситуациях надо разбираться спокойно и по существу", - обратил внимание Владимир Кравцов.

Также недопустимы в работе с обращениями граждан формализм и халатность. Многие вопросы могли бы быть сняты при выезде на место, личном общении с людьми на местах.-0-