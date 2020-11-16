Кредитование многодетных, выплата зарплат, подготовка к зиме - Кухарев обозначил основные задачи

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помочь многодетным с оформлением кредитов на жилье, контролировать своевременность выплаты зарплат, обеспечить ключевые показатели социально-экономического развития, а также подготовку к зиме коммунальных служб. Такие задачи обозначил сегодня на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Владимир Кухарев поручил оказать помощь многодетным семьям в оформлении кредитов на улучшение жилищных условий и ускорить направление этой категории граждан на строительство жилья. Он отметил, что главам администраций и отделам жилищной политики необходимо активировать работу с банками и самими многодетными семьями, которые стоят в очереди на строительство жилья.

Также поднимались вопросы выполнения ключевых показателей социально-экономического развития столицы, своевременной выплаты заработной платы, профилактики респираторных вирусных инфекций и COVID-19.

"Мы вступаем в зимний период, сейчас нужно уделить особое внимание безопасности дорожного движения и пешеходов в связи с предстоящими погодными условиями. Для этого есть вся необходимая техника и противогололедные реагенты. В каждом районе знают свои проблемные места - дворовые территории, тротуары, пешеходные дорожки, мосты и путепроводы, транспортные развязки. Их обработку против зимней скользкости необходимо проводить превентивно", - сказал глава Минска.-0-