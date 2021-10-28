Крем-суп, десерт из тыквы и хвои, омлет по-французски: в Могилеве стартовал конкурс по кулинарному искусству

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российский конкурс профессионального мастерства по компетенции "кулинарное искусство" проходит в Могилеве. Мероприятие стало одним из подготовительных этапов к очередному чемпионату WorldSkils International в Шанхае, передает корреспондент БЕЛТА.

"Международный чемпионат по компетенции "кулинарное искусство" состоится в Китае через год, и чтобы показать там достойные результаты, нашим студентам нужно готовиться уже сегодня, - рассказала проректор по воспитательной работе могилевского университета, национальный эксперт WorldSkills Belarus по компетенции "кулинарное искусство" Ольга Мацикова. - В этот раз в конкурсе участвуют российские студенты. Такой формат сотрудничества помогает ребятам приобрести необходимый опыт и двигаться в профессиональном плане вперед".

Участниками кулинарных соревнований стали студенты Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий и Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского. Конкурсанты готовили овощной крем-суп, горячее блюдо из птицы и десерт из тыквы и хвои. В качестве skil-теста они делали омлет по-французски.

"Участникам было предложено конкурсное меню с приложением ингредиентного листа, где указан разрешенный к использованию список продуктов, - уточнила Ольга Мацикова. - Ребята готовили из одних и тех же продуктов в соотношениях, которые они определяли для себя сами. И результат получился абсолютно разный, ведь при приготовлении блюда важны не только ингредиенты, но и кулинарное мастерство, чувство вкуса и меры и, безусловно, опыт. Продемонстрировали конкурсанты и новые способы обработки продуктов: например, делали рулет из птицы с использованием современной технологии су-вид, медленного приготовления блюда при сравнительно низких температурах".

В ходе конкурсных испытаний учитывались все критерии - от чистоты тарелки и температуры подачи до вкусовой гармонии блюда в целом. Кроме того, жюри наблюдало и оценивало работу конкурсантов в процессе: насколько они соблюдали технологию приготовления пищи, придерживались ли правил санитарно-гигиенической безопасности. Мелочей здесь быть не должно, уверены в оргкомитете.

"Благодаря этому конкурсу у наших студентов появилась возможность в такой дружественной и здоровой конкурентной обстановке показать мастерство и посмотреть на уровень подготовки других участников, - отметил заведующий кафедрой цифровой нутрициологии, гостиничного и ресторанного сервиса московского вуза Дмитрий Куликов. - Хороший повар учится своему мастерству всю жизнь, поэтому ребятам в начале их профессионального пути такие соревнования позволяют получить хороший практический опыт и обменяться технологиями. Мы сотрудничаем с могилевским университетом уже не первый год и надеемся, что совместная программа партнерских отношений будет развиваться дальше".

Участник от российской стороны Павел Овсянников опытный кулинар: в его копилке уже есть престижная награда международного конкурса кулинарного искусства "Золотой Бокюз". Тем не менее он снова и снова шлифует мастерство на отечественных и зарубежных конкурсных площадках. "Для меня каждое новое соревнование - это опыт, смена обстановки и хороший толчок в развитии, - подчеркнул молодой человек. - Постоянное движение вперед важно для любого специалиста, который хочет развиваться в профессиональной деятельности. Я с детства хотел стать кулинаром и долго к этому шел, в этой сфере планирую развиваться дальше. Безусловно, для меня моя профессия - настоящее творчество, где я могу проявить себя, свою креативность, показать людям новые идеи. Презентовать авторское блюдо все равно что представить свое произведение в картинной галерее".

Павел Овсянников

На этом конкурсе Павел Овсянников готовил овощной крем-суп из цветной капусты с печеными брокколи и горошком в композиции с зеленым маслом. "Я сделал ажурные перья из зеленого лука, а также добавил немного муската для пикантности, - рассказал российский студент. - Капусту обжарил с картофелем и луком до корочки и получил мясной вкус".

Самой юной участницей, а также единственной девушкой на конкурсе стала второкурсница университета пищевых и химических технологий Алена Полесова. Она представила на суд жюри суп-пюре из перцев и томатов, который дополнила сливочным кремом и украшением из заварного теста в виде бабочки. Девушка пока не частый гость на различных кулинарных соревнованиях, поэтому перед ней стояла задача сосредоточиться и достойно выполнить все конкурсные задания.

Алена Полесова

"Волнение ушло практически сразу: все мои соперники общительные и дружелюбные, - отметила начинающий кулинар. - Мне очень нравится готовить, я выбрала интересную профессию, которая открывает много перспектив. Однако чтобы стать хорошим поваром, нужно постараться: эта профессия требует аккуратности и трудолюбия, умения сочетать вкусы, не бояться пробовать что-то новое и смело воплощать идеи в жизнь".

Российская делегация пробудет в Белорусском университете пищевых и химических технологий несколько дней. С 27 по 29 октября студенты обоих вузов примут участие в трех конкурсах профессионального мастерства по компетенции "ресторанный сервис, кулинарное искусство и хлебопечение". Итоги всех испытаний будут подведены 29 октября. Помимо этого, во время визита запланированы круглый стол по вопросам активизации сотрудничества между университетами, серия лекций для могилевских студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава, а также мотивационная встреча в формате "Открытый диалог" с чемпионом мира Worldskils International по компетенции "Cooking" Искандаром Слаевым.-0-

Искандар Слаев

Фото Олега Фойницкого