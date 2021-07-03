Крепость-герой стала эпицентром празднования Дня Независимости в Бресте

3 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня проходят торжества в честь главного государственного праздника - Дня Независимости республики, передает корреспондент БЕЛТА.

С утра, несмотря на дождливую погоду, многолюдно было в Брестской крепости. Представители руководства области и города, общественных организаций, депутатского и дипломатического корпусов, силового блока, духовенства возложили цветы к Вечному огню мемориала, минутой молчания почтили память защитников. Часом ранее такая же церемония состоялась на площади Свободы, где установлен памятник "Освобождение" в честь 47 воинских частей и соединений, освобождавших Брест от немецко-фашистских захватчиков в июле 1944 года.

"Это день нашего самосознания, нашей самоидентификации, - поделился мнением с журналистами заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк. - Думаю, граждане любой страны, в том числе и Беларуси, первое, что должны ощущать в этот праздник, - именно гордость. Во-вторых, мы должны помнить в этот день, что у нас было, есть и к чему нужно стремиться. А мы должны стремиться, чтобы страна развивалась, чтобы наши люди ценили свое государство, государственные символы. Нет ни одной страны в мире, где нет никаких проблем. Но тот, кто любит свою Родину, вместе с ней будет решать эти проблемы. В этот день, думаю, все настоящие граждане ощущают гордость и желают своей стране только процветания и независимости".

С начала года крепость посетила 231 тыс. человек - почти столько же, как и в доковидном 2019-м. В основном это жители Беларуси. По наблюдениям сотрудников мемориала, активнее стала здесь бывать молодежь - учащиеся, студенты. "Сам мемориал, все его экспозиции настроены на то, чтобы воспитывать гражданина, патриота, - сказал директор мемориального комплекса Григорий Бысюк. - Мы чтим традиции, помним о тех, кто защищал нашу Родину. Мы должны гордиться, что все мы наследники победителей. Мы заслужили эту независимость, мы ее отстояли. И наша задача, в том числе мемориального комплекса, состоит в том, чтобы эту память сохранять, воспитывать у посетителей чувство патриотизма, гражданственности и любви к своей Родине".

Участники церемонии в крепости посетили также гарнизонный храм святителя Николая Чудотворца, где после божественной литургии было совершено молебное пение о мире в Беларуси. Праздничный молебен состоялся во всех храмах Брестской епархии.

Вечером крепость вновь станет местом притяжения брестчан и гостей города. В 21.30 на площадке у главного входа в мемориальный комплекс "Звезда" запланирован большой праздничный концерт, который завершится республиканской акцией "Споем гимн вместе!", а в 23.00 небо над крепостью-героем озарит праздничный фейерверк.-0-

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

Фото Вадима Якубёнка