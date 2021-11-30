"Кричевцементношифер" с января 2022 года обновит ассортимент продукции на 70%

30 ноября, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. ОАО "Кричевцементношифер" с января 2022 года на 70% обновит ассортимент выпускаемой продукции. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель генерального директора предприятия по экономике Александр Митин.

"С января следующего года наше предприятие на 70% обновит линейку выпускаемой продукции, - отметил Александр Митин. - Это связано с переходом на новый стандарт по выпуску цемента. Например, в ассортименте появится бездобавочный цемент марки "ЦЕМ 0". Это будет самый высокомарочный продукт. По сути, технические характеристики цемента останутся теми же, но называться он будет по-новому. Ранее выпускаемые цементы марок "ЦЕМ I" и "ЦЕМ II" сохранят свои характеристики, и требования к ним согласно новому ГОСТу не изменятся. А цементы марок "ПЦ-500 Д0" и "ПЦ Д20" выпускаться под данными маркировками больше не будут".

Сейчас на предприятии активно ведутся мероприятия по переходу на новый ассортимент: с новшествами необходимо ознакомить потребителей, внести изменения в технический регламент, провести испытания и пройти сертификацию. "На испытании у нас находятся 6 новых марок цемента, - уточнил заместитель гендиректора. - Это значит, что на производстве выпускается по 100 т продукта, который замалывается в отдельный силос и выдерживается 28 суток - полный срок набора марочной прочности. Затем полученные образцы отправляются на сертификацию".

Для производства новых видов продукции не потребуется кардинального изменения технологического процесса, необходим только строгий контроль технических параметров и отбора проб. К слову, сегодня на предприятии продукция выпускается по двум гостам: советскому, 1985 года, и отечественному, 2016-го. Они отличаются различными подходами к определению характеристик по прочности, схватыванию и тонкости помола. Кроме того, по каждому из стандартов предусмотрены свои испытания. Оба ГОСТа востребованы среди покупателей, поэтому для каждого из них есть свой список постоянных покупателей. "На предприятии очень гибкая система работы с потребителями, и мы всегда идем им навстречу", - подчеркнул Александр Митин.

ОАО "Кричевцементношифер" - входит в холдинг "Белорусская цементная компания" и является одним из крупнейших предприятий в стране по производству стройматериалов. Годовые мощности "Кричевцементношифера" - 1,572 млн т цемента, производство загружено на 100%. За 11 месяцев уже выпущено более 1,5 млн т. Вся продукция акционерного общества сертифицирована по белорусской национальной системе сертификации, а также в России, Украине и странах Евросоюза. С 2013 года завод производит цемент по сухому способу. На новой линии установлено высокотехнологичное оборудование, позволяющее получать продукцию высочайшего качества, которая отгружается россыпью железнодорожным и автомобильным транспортом.

В акционерное общество входят 6 филиалов в Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях. В удельном весе экспорта их продукция, а именно железобетонные изделия, занимает свыше 21%, или $8,1 млн в денежном эквиваленте. Всего за январь - ноябрь 2021 года предприятие экспортировало почти 40% выпускаемой продукции на $38,2 млн. Темп роста экспортных поставок в денежном выражении составил более 112%. Белорусскую продукцию активно покупают Латвия, Литва, Польша и Россия. На долю последних двух стран приходится более 95% всех поставок. Особой популярностью пользуются цемент, дорожные и аэродромные плиты, стойки линии электропередачи. В числе потребителей - строительные, ремонтно-строительные и торговые организации, домостроительные комбинаты, заводы железобетонных изделий и силикатных материалов.-0-

Фото Олега Фойницкого