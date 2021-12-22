"Кричевцементношифер" за январь-ноябрь увеличил экспорт на 11%

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Кричевцементношифер" за январь - ноябрь увеличило экспорт продукции на 11%. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал холдинга "Белорусская цементная компания".

"По итогам работы предприятия за январь - ноябрь прирост наблюдается практически по всем важнейшим показателям работы. Так, в основной капитал инвестировано почти Br2 млн, это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт увеличился на 11%, составив без малого $30 млн, среднемесячная заработная плата возросла на 14%", - говорится в сообщении.

ОАО "Кричевцементношифер" входит в состав холдинга "Белорусская цементная компания" и является одним из крупнейших предприятий в стране по производству стройматериалов. Годовые мощности "Кричевцементношифера" - 1,572 млн т цемента, производство загружено на 100%. Вся продукция предприятия сертифицирована по белорусской национальной системе сертификации, а также в России, Украине и странах Евросоюза. С 2013 года завод производит цемент по сухому способу. На новой линии установлено высокотехнологичное оборудование, позволяющее получать продукцию высочайшего качества.

Основные потребители продукции - строительные и ремонтно-строительные организации, домостроительные комбинаты, заводы железобетонных изделий и силикатных материалов, торговые организации Беларуси, России, Польши. В акционерное общество входят шесть филиалов в Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областях.-0-