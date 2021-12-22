Крупко: главной целью ставлю повышение уровня и качества жизни людей

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новый председатель Гомельского областного исполнительного комитета Иван Крупко главной своей целью на этом посту ставит повышение уровня и качества жизни людей. Об этом он заявил сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с активом региона, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главной своей целью ставлю повышение уровня и качества жизни людей. Чтобы добиться этой цели, нужна сильная и мощная команда единомышленников. Вертикаль власти в регионе должна работать очень четко. Взаимодействие с населением, открытая работа", - сказал Иван Крупко.

Главным направлением в своей работе новый губернатор назвал сферу экономики. Он заверил, что все начатые в области проекты будут завершены.

"Особый блок - аграрный сектор. Он важен для области. Первое - это наведение порядка и технологической дисциплины, - подчеркнул председатель облисполкома. - В области за эти годы сделано очень много, а предстоит сделать еще больше".-0-