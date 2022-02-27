Крупко: голосую за стабильное настоящее и уверенное будущее Беларуси

27 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко проголосовал сегодня на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию в Гомеле на участке №18, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я голосую за стабильное настоящее и уверенное будущее, развитие нашей родной Беларуси",- поделился после голосования губернатор.

"Сегодня каждый из нас, придя на референдум, подчеркивает: наша страна, каждый ее житель не застыли в развитии, а вместе со стремительно меняющимся миром мы совершенствуемся, выстраиваем нашу жизнь", - сказал руководитель области. И все это требует корректировки Основного закона. "Не механической замены, а его изменения в соответствии с запросами общества, с учетом нашей истории, культуры и ментальности", - считает председатель облисполкома.

Иван Крупко обратил внимание: такого беспрецедентного всенародного участия на всех этапах внесения изменений и дополнений в Конституцию, такого открытого обсуждения не было ни в одной стране мира.

"Досрочно в Гомельской области проголосовали 49% участников референдума. И это в том числе итог масштабного обсуждения и разъяснения на диалоговых площадках, в коллективах", - отметил губернатор.

На участке, который расположился в одном из корпусов Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины, губернатор поздравил впервые голосующих. В их числе и первокурсница ГГУ Вероника Шарова. "Буквально недавно мне исполнилось 18 лет. Я чувствую ответственность и хочу участвовать в судьбе своей страны, ее будущем. Считаю, что изменения и дополнения в Конституцию своевременны и важны", - поделилась студентка.

Губернатор ознакомился и с работой различных интерактивных площадок, которые представлены на участке. Например, БРСМ рассказал о таких проектах, как спилс-карта, "Азбука гражданина", своим творчеством поделились участники студенческого клуба.

В целом же на участке №18 тыс. в списках участников референдума 1694 человека, свыше 700 из них проголосовали досрочно.

Всего в Гомельской области образовано 977 участков для голосования на референдуме. В списки для голосования включены более 1,06 млн жителей региона.-0-

Фото Сергея Холодилина