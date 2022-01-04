Крупко: планы развития районов должны учитывать современные реалии

4 января, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Планы социально-экономического развития районов Гомельской области должны быть составлены с учетом современных реалий. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на совещании по социально-экономическому развитию Мозырского и Наровлянского районов в 2022 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Губернатор убежден: от заданного в самом начале года темпа, от того, как будут решаться поставленные задачи на местах, будет зависеть и жизнь области в целом, и благополучие каждого ее жителя. Руководитель региона напомнил, что и в республике, и в области программные документы на пятилетку и прогнозы на 2022 год уже приняты. Он обратил внимание: на местах важно иметь планы развития территорий с учетом всех современных реалий, чтобы каждый проект был актуален сегодняшнему уровню развития экономики и общества.

"Необходимо четкое понимание ориентиров: куда вы ведете свой район, свои предприятия. Жду конкретных шагов по выполнению прогнозных параметров, по реализации инвестиционных проектов. В первую очередь реальный сектор экономики", - сказал Иван Крупко.

Иван Крупко во время совещания

Губернатор отметил, что Мозырский район - валообразующий и многопрофильный, один из ключевых. Он оказывает значительное влияние на развитие области. Здесь проживает почти 10% населения региона. Мозырь, в числе 11 городов страны, которые вошли в проект по ускоренному социально-экономическому развитию.

По словам Ивана Крупко, динамика показывает, что результат уже есть: в республиканском рейтинге интегральных показателей по итогам работы за 2018-2020 годы район поднялся с шестой на четвертую позицию. "Но и резервы еще не все задействованы. В Мозырском районе сосредоточено большое число предприятий различных сфер деятельности. Среди них есть и те, которым необходимо более динамичное развитие", - убежден губернатор.

Район совместно с заинтересованными разработал программу социально-экономического развития до 2025 года. Документ на контроле правительства. "Но я считаю, что еще более жестким должен стать наш внутренний контроль и четкий алгоритм действий каждого на своем участке ответственности. Все проекты должны быть реализованы, все показатели выполнены", - ориентировал руководитель области.

Иван Крупко во время совещания

Говоря о Наровлянском районе, председатель облисполкома отметил, что район относится к территориям с низким уровнем социально-экономического развития. "Здесь предпосылок для значительного улучшения ситуации предостаточно", - уверен он. Есть в районе промышленные предприятия - Наровлянский завод гидроаппаратуры, кондитерская фабрика "Красный мозырянин". Сельское хозяйство находится в управлении Мозырского райисполкома и в последние годы показывает положительную динамику.

На совещании речь идет о планах развития двух районов на 2022 год, а также конкретных предприятий, резервах и наиболее масштабных проектах. Особый акцент - на кадровой политике. Планы развития защищают руководители двух районов и предприятий.

Помощник Президента - инспектор по Гомельской области Николай Рогащук обратил внимание и на важность качественной работы с обращениями граждан - без формализма и затягивания сроков. "Все обещания, которые даются людям, должны быть выполнены. Дали слово - держите", - подчеркнул он.

Совещания, на которых детально обсудят аспекты развития территорий, пройдут во всех горрайисполкомах.-0-

Фото Сергея Холодилина