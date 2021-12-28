Крупко: уверенное развитие Гомельской области зависит от эффективной работы каждого на своем месте

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уверенное развитие Гомельской области зависит от работы каждого на своем месте. Акцент на этом сделал сегодня председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на заседании облисполкома при обсуждении показателей прогноза социально-экономического развития региона на 2022 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комитета экономики облисполкома Игорь Аслюк напомнил, что Президент подписал указ "О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год". Документом установлены 4 важнейших параметра, которые направлены прежде всего на улучшение качества жизни. Это темп роста валового внутреннего продукта, реальных располагаемых денежных доходов населения, инвестиций в основной капитал, экспорта товаров и услуг.

Определены и региональные показатели прогноза. "Мы видим, что для стабильной работы области, как минимум, необходим темп роста ВРП на уровне 102,7%. Это составит порядка Br20,3 млрд", - уточнил в беседе с журналистами председатель комитета.

Тем роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы должен составить не меньше 109,6%, инвестиции в основной капитал прогнозируются в 103,5%. Игорь Аслюк обратил внимание, что в регионе есть пакет необходимых инвестиционных проектов. Он постоянно дорабатывается.

Прогноз по совокупным поступлениям доходов в консолидированный бюджет области - 108%.

На заседании установлены прогнозные показатели, задания для комитетов, управлений облисполкома, областных организаций, горрайисполкомов. Все параметры увязаны с пятилетней программой социально-экономического развития Гомельской области, обратил внимание Игорь Аслюк.

Во внешнеэкономической деятельности области ориентир темпа роста экспорта товаров - 100,8%, услуг - 100%. "Предприятиям региона необходимо отгрузить продукции на экспорт не менее чем на $5,5 млрд", - добавил руководитель комитета. Также стоит задача создать не менее 600 организаций.

"Достижение этих задач зависит от результатов каждой территории и отрасли, предприятия", - заключил Игорь Аслюк

Председатель облисполкома Иван Крупко подчеркнул: чтобы регион уверенно развивался, задача каждого на своем месте - эффективно работать. "Время выбрало нас. Каждому - от руководителя до специалиста - предстоит серьезная работа. В каждом районе должно быть понимание, как развиваться далее, должна быть программа, нацеленность на результат", - сказал он.-0-