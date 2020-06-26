Крутой о проблеме с водой в Минске: ситуация полностью локализована

26 июня, Солигорский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Ситуация с водой в Минске на данный момент полностью локализована, подача качественной воды организована практически в весь жилищный фонд столицы. Об этом заявил журналистам замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний момент ситуация полностью локализована, нормализована подача воды практически в весь жилищный фонд города Минска. Есть еще несколько объектов социальной инфраструктуры, где заканчивается откачка некачественной воды. Минздрав, конечно, перестраховываясь и получая результаты последних анализов буквально в режиме онлайн, еще не снял запрет (на употребление воды для питья. - Прим. БЕЛТА) прямо сейчас. Но думаю, что до конца дня - к началу утра вода будет разрешена и для питьевых целей", - сказал Дмитрий Крутой.

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