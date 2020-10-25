Кубраков: замыслам протестующих сбыться не удалось

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в столицу съехались более агрессивные протестующие с целью занять центр Минска. Замыслам протестующих сбыться не удалось, заявил в эфире "Беларусь 1" начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в столицу съехались более агрессивные и активные протестующие. Цель их была одна - занять центр города Минска, а если сказать точно, то именно проспект Независимости со всеми его площадями. Однако, замыслам протестующих сбыться не удалось. Сотрудники органов внутренних дел держали все под контролем и толпа протестующих не зашла на территорию проспекта Независимости", - сказал Иван Кубраков.

Начальник ГУВД Мингориспокома добавил: "Нами были приняты меры по пресечению противоправных действий. И в дальнейшем сотрудниками органов внутренних дел будут приняты все меры по пресечению противоправных действий протестующих".-0-