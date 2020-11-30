Кухарев: для новогоднего оформления столицы необходимы новые дизайнерские решения

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничную иллюминацию в спальных районах столицы и качественный подход к вопросам содержания города в зимних условиях обсудил сегодня на оперативном совещании председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Во время встречи глава Минска отметил, что ежегодно создание праздничной иллюминации приходится на центр города и главные проспекты. "Но у нас есть еще и спальные районы, там тоже необходимо этой работой заниматься", - подчеркнул Владимир Кухарев.

В соответствии с этим главам администраций районов и столичному предприятию "Мингорсвет" поручили в течение 10 дней подготовить предложения по определению мест, где необходима дополнительная праздничная подсветка. К реализации предложений приступят в следующем году.

На совещании обсудили и новогоднее оформление Минска. По словам Владимира Кухарева, для создания яркой и насыщенной атмосферы праздника столице необходимы новые дизайнерские решения.

Глава города также потребовал от коммунальных служб более серьезного подхода к вопросам содержания города в зимних условиях и обратил внимание, что дорожно-транспортные происшествия надо рассматривать быстрее для предупреждения многочасовых пробок в столице.-0-