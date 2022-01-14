Кухарев: единый день выборов задаст позитивные тенденции, это выверенный шаг

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложение о проведении единого дня выборов - это выверенный шаг, который в случае поддержки задаст новые позитивные тенденции. Об этом заявил сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время городской диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Основной закон "Конституция. Беларусь. Будущее", передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в полномочиях и работе местных органов власти, глава столицы подчеркнул: как и прежде, акцент будет на прямую связь с населением, решение насущных вопросов жителей. Здесь коренных изменений не предложено, за исключением того, чтобы увеличить срок работы местных Советов до пяти лет. "И это правильно. Проведение выборов в один день - важная новация, если она будет поддержана, то задаст позитивные тенденции, откроет много перспектив. Избирательная кампания - серьезное политическое мероприятие и затратное. Это выверенный шаг", - сказал Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев

В целом, судя по активности людей на диалоговых площадках, развернутых в столице, в обществе есть неподдельный интерес к проекту. "Радует, что большое количество людей окунулись в обсуждение, их заботит судьба страны, - отметил Владимир Кухарев. - Основной закон охватывает все сферы жизни. Он определяет развитие государства на десятилетия вперед, и от того, каким он будет, зависят судьбы наших детей и внуков. Поэтому работаем над тем, чтобы вовлечь каждого, чтобы люди вносили свои предложения. Надо, чтобы окончательный документ устраивал большую часть общества".

Во время встречи

Мероприятие проходило на базе Минского городского института развития образования, к обсуждению (благодаря трансляции в YouTube и комментариям) подключились все учреждения образования столицы.-0-

Фото Оксаны Манчук