Кухарев: единый день выборов задаст позитивные тенденции, это выверенный шаг

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложение о проведении единого дня выборов - это выверенный шаг, который в случае поддержки задаст новые позитивные тенденции. Об этом заявил сегодня председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев во время городской диалоговой площадки по обсуждению проекта изменений и дополнений в Основной закон "Конституция. Беларусь. Будущее", передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос о возможных изменениях в полномочиях и работе местных органов власти, глава столицы подчеркнул: как и прежде, акцент будет на прямую связь с населением, решение насущных вопросов жителей. Здесь коренных изменений не предложено, за исключением того, чтобы увеличить срок работы местных Советов до пяти лет. "И это правильно. Проведение выборов в один день - важная новация, если она будет поддержана, то задаст позитивные тенденции, откроет много перспектив. Избирательная кампания - серьезное политическое мероприятие и затратное. Это выверенный шаг", - сказал Владимир Кухарев.
В целом, судя по активности людей на диалоговых площадках, развернутых в столице, в обществе есть неподдельный интерес к проекту. "Радует, что большое количество людей окунулись в обсуждение, их заботит судьба страны, - отметил Владимир Кухарев. - Основной закон охватывает все сферы жизни. Он определяет развитие государства на десятилетия вперед, и от того, каким он будет, зависят судьбы наших детей и внуков. Поэтому работаем над тем, чтобы вовлечь каждого, чтобы люди вносили свои предложения. Надо, чтобы окончательный документ устраивал большую часть общества".
Мероприятие проходило на базе Минского городского института развития образования, к обсуждению (благодаря трансляции в YouTube и комментариям) подключились все учреждения образования столицы.-0-
Фото Оксаны Манчук