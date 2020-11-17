Кухарев: минчане жалуются на столпотворение неизвестных людей во дворах

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичные власти регулярно получают жалобы от горожан и просьбы вернуть порядок и спокойствие во дворы. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы получаем большое количество жалоб со стороны населения, которые поступают и в Минский горисполком, и в горсовет депутатов. Люди жалуются, что не имеют возможности спокойно находиться во дворах. Там большое количество неизвестных людей, столпотворение, крики, которые мешают отдыхать. Заняты детские и спортивные площадки - дети не могут туда попасть. Эти мероприятия незаконные. И будут приниматься меры по их пресечению", - сказал Владимир Кухарев.

Также он обратил внимание на частые случаи умышленного причинения ущерба имуществу государства и граждан. Особенно это касается вопросов транспортного движения: перегораживание улиц, выведение из строя светофоров, когда неизвестные лица "перекусывают" провода. "А там высокое напряжение - это может привести к летальному исходу, - отметил мэр столицы. - Кроме того, по автопаркам на выездах выявляем разбрасывание металлических ежей. Люди не понимают, что они делают. Это, во-первых, ущерб автохозяйству, а во-вторых, остановка движения. Многие люди, которые спешат на работу, по делам, просто не смогут туда своевременно попасть. Поэтому даны поручения всем соответствующим службам принимать самые серьезные меры по пресечению таких действий".

Он также призвал неравнодушных минчан помогать коммунальным службам в сохранении и наведении порядка на придомовых территориях и на улицах города. "Главная наша цель - обеспечение правопорядка и общественной безопасности, комфорт проживания всех граждан. Эти вопросы будут находиться на постоянном контроле", - заключил Владимир Кухарев.-0-

Фото Андрея Покумейко