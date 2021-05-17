Кухарев поручил проверить безопасность велодорожек Минска

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев сегодня на оперативном совещании в городской мэрии поручил проверить безопасность столичных велосипедных дорожек и потребовал постоянно следить за их текущим ремонтом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

Глава города также обратил внимание на безопасность велосипедистов при пересечении проезжей части столичных улиц и поручил с особым вниманием понижать бордюрный камень, поскольку, не спешиваясь на дороге, велосипедисты зачастую создают аварийные ситуации.

На совещании обсуждалось и состояние спортивных сооружений. Городским службам и администрациям районов поставлена задача сформировать графики ремонта дворовых спортивных площадок, которые будут модернизированы по типовому проекту.

Среди вопросов, особо волнующих граждан, ремонт асфальтового покрытия во дворах. Поэтому Владимир Кухарев потребовал от дорожных служб ускорить эти работы и пересмотреть их организацию.

Поручено взять на особый контроль очистку коллекторов ливневой канализации, чтобы снизить риск подтоплений при обильных осадках; активнее выкашивать траву на придомовых территориях и проводить акарицидные обработки в столице.

Кроме того, глава столицы распорядился в каждом районе Минска создать комиссии по контролю за соблюдением земельного законодательства. Их задачей станет выявление и устранение нарушений, которые допускают пользователи участков.-0-